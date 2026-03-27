OL : Clap de fin pour John Textor à Eagle Football Holdings

Ancien président de l’OL, John Textor continue de perdre sa position et son influence au sein de la Holding Eagle Football. Une décision, tombée outre-Manche, l’écarte définitivement du groupe.

OL : John Textor écarté d’Eagle Football, un cabinet prend le contrôle

Le fonds d’investissement Ares et la présidente de l’OL, Michele Kang ont réussi à empêcher John Textor d’avoir la main sur Eagle Football Holdings Bidco Limited.

Selon un communqiué officiel, un cabinet britannique a pris le contrôle de l’entreprise détenant 85 % de l’Olympique Lyonnais, à Londres, ce vendredi.

Lisez aussi : OL : Textor et Botafogo s’attaquent à l’Olympique Lyonnais

À voir

ASSE : Clés du succès de Montanier, des révélations choc

Il s’agit du cabinet Cork Gully, qui vient ainsi sauver le groupe d’une faillite comme indiqué dans le communiqué. Conséquence de cette décision ? L’homme d’affaires américain est désormais hors-jeu du groupe.

« Nous sommes conscients du rôle important d’Eagle Bidco au sein de la communauté internationale du football et des inquiétudes que cette nouvelle peut susciter chez toutes les parties prenantes.

Notre priorité immédiate est de stabiliser l’entreprise, de gérer ses participations de manière responsable et de travailler à assurer l’avenir des clubs concernés.

Nous invitons les parties intéressées à se manifester et nous dialoguerons avec toutes les parties prenantes tout au long de ce processus », a communiqué le cabinet.

À voir

PSG-EdF : Le verdict tombe pour Désiré Doué avant la Colombie

À Lyon, c’est sans doute une nouvelle victoire pour la direction du club rhodanien, en conflit ouvert avec John Textor depuis son départ de la présidence en juin 2025.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Textor résiste, Michele Kang confortée à la tête d’EFG

OL : Révoqué d’Eagle Football, John Textor riposte

OL : John Textor évincé de la direction d’Eagle Football

À voir

‎Mercato OM : Révélations sur un transfert surprise !