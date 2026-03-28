Mercato PSG : Accord conclu pour l’arrivée de Costa ?

Le PSG cherche une doublure pour Achraf Hakimi. Le club a choisi Alberto Costa. Ce latéral droit brille au FC Porto.

Mercato PSG : Luis Campos vise Alberto Costa

Le PSG entamera cet été une profonde restructuration de ses couloirs défensifs. Nuno Mendes et Achraf Hakimi, considérés comme les meilleurs spécialistes mondiaux à leurs postes respectifs, ne partiront pas. Luis Campos doit fournir à Luis Enrique des remplaçants fiables.

À gauche, le départ probable de Lucas Hernandez oblige le club à chercher un profil similaire à celui de Mendes, comme Alphonso Davies. À droite, Warren Zaïre-Emeryne ne va plus dépanner. Il sera fixé au milieu de terrain pour cesser de bricoler lors des absences d’Hakimi.

Selon TuttoJuve, le PSG s’intéresse donc de près à Alberto Costa, ancien joueur du centre de formation turinois. Ce jeune international espoirs de 22 ans impressionne au Portugal. Luis Campos, fin connaisseur de ce championnat, admire ce défenseur et a déjà soumis son nom à l’entraîneur. Sa clause libératoire s’élève à 65 millions d’euros.

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Luis Enrique apprécie les caractéristiques du joueur. Né à Santo Tirso, Costa est un latéral très porté vers l’avant. Il a même évolué parfois comme milieu droit chez les Dragons. Sous contrat jusqu’en 2030, il sera difficile de convaincre le club d’André Villas-Boas de le lâcher. Si sa valeur marchande réelle avoisine les 15 millions, Porto exigera sans doute le paiement intégral de sa clause.

Paris devra donc surpayer pour recruter Alberto Costa lors du prochain marché des transferts. Outre le prix, il y a un autre obstacle. Titulaire indiscutable au Portugal, acceptera-t-il de s’asseoir sur le banc à Paris derrière l’intouchable Hakimi ? Le champion de France devra employer des arguments solides pour le convaincre.

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