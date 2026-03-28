Mercato : le PSG prépare un sale coup à l’OM  

Le PSG est prêt à tout pour doubler l’OM sur le dossier Jonathan David. Les deux clubs veulent passer à l’attaque lors du prochain mercato estival.

Mercato : Rude bataille entre le PSG et l’OM

L’attaquant canadien Jonathan David pourrait revenir en France cet été. En difficulté à la Juventus Turin pour sa première saison, l’ancien Lillois cherche une nouvelle destination. Lyon et surtout l’OM le courtisent. Cependant, le PSG entre aussi dans la course.

Parti libre l’été dernier, le buteur peine à briller en Italie. Ses statistiques (sept buts toutes compétitions confondues) illustrent ses peines actuelles. La Juventus, qui espérait un rendement supérieur, semble déjà prête à s’en séparer. L’international canadien n’a plus la confiance des Bianconeri.

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Critiqué en Italie, Jonathan David garde une cote élevée en France. Plusieurs clubs de l’élite suivent sa situation de près. Si Lyon et l’OM sont sur le dossier, la présence du Paris SG change la donne. Paris possède une force financière immense. Le club dispose aussi d’un atout stratégique : Randal Kolo Muani. L’attaquant parisien, actuellement à Tottenham, veut retourner à Turin après son prêt de l’an passé.

Certaines rumeurs indiquent qu’il pourrait y avoir un échange entre les deux joueurs. Pour l’Olympique de Marseille, cette nouvelle est inquiétante. Néanmoins, le choix final reviendra à Jonathan David. Après une saison de galère en Italie, le joueur pourrait privilégier un club lui garantissant un bon temps de jeu, ce que Marseille peut lui offrir plus facilement que Paris.

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