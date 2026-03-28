Mercato PSG : Un milieu de terrain italien proche de signer  

Le PSG cherche des milieux de terrain. Les agents d’une star mondiale viennent de soumettre une proposition séduisante à la direction parisienne.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur un crack italien !

La saison dernière, le trio composé de Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves semblait intouchable. Ces trois joueurs ont dominé l’Europe, portant le PSG jusqu’au sacre ultime en Ligue des champions. Après cet exploit et la Coupe du monde des clubs, les corps ont ressenti de fatigue.

Le club n’a pas recruté de remplaçants lors du mercato d’été. Ce manque de rotation a épuisé les cadres. Cette saison, les blessures s’accumulent et le physique flanche. Inquiets, Luis Enrique et Luis Campos préparent déjà l’avenir de l’effectif. C’est dans ce contexte qu’un top joueur a décidé de proposer ses services.

À voir

Mercato OM : C’est fait, un défenseur attendu à Marseille cet été

Luis Campos tient une piste sérieuse. Selon TEAMtalk, l’entourage de Sandro Tonali s’active pour lui offrir une porte de sortie loin de Newcastle. L’Italien veut partir. Il souhaite profiter de la prochaine fenêtre de transferts pour changer d’air. Si Manchester United s’intéresse à lui, Tonali préfère quitter l’Angleterre.

Lire aussi : Mercato PSG : Gros coups de Campos, deux phénomènes arrivent

Le Paris SG figure en haut de sa liste. Ses représentants auraient d’ailleurs contacté directement le club parisien. Leur objectif est de boucler le transfert cet été. Le PSG n’est pas seul sur le coup. Le Bayern Munich a également reçu un signal de la part des agents du joueur. Si Luis Campos cherche un milieu de classe mondiale, l’occasion est là, juste sous ses yeux. Les Anglais attendent des offres XXL. Newcastle ne bradera pas sa pépite, et le prix s’annonce, sans surprise, astronomique.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal incroyable en Espagne

À voir

ASSE Ligue 2 : Quels enjeux avant le sprint final

Mercato : le PSG prépare un sale coup à l’OM

Mercato PSG : Une offre XXL arrive pour un buteur de Liga