Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal incroyable en Espagne  

Le PSG cible Raphinha. Après Neymar et Dembélé, le club parisien prépare un nouveau coup contre le FC Barcelone pour renforcer son attaque la saison prochaine.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Raphinha ?

Le PSG pourrait asséner un nouveau coup au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. L’effectif actuel de Luis Enrique montre des signes de fatigue cette saison. Certains cadres ressentent souvent de pépins physiques. Il faut du sang neuf pour bien démarrer la saison prochaine. L’attaque fait partie des secteurs à renforcer.

Pour cela, les pensionnaires du Parc des Princes ciblent Raphinha. Selon le quotidien El Nacional, Luis Enrique réclame expressément le Brésilien. Le coach parisien apprécie son profil. Paris tente de convaincre l’ailier de revenir en Ligue 1. Pour finaliser l’opération, le Paris SG prépare du lourd. Offre envisagée : plus de 100 millions d’euros.

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Pour les dirigeants barcelonais, ce sera dur de se séparer du Brésilien. Raphinha est un pilier du système de Hansi Flick. Mais la situation financière du Barça pourrait pousser les dirigeants à accepter l’offre. Joan Laporta pourrait être contraint de vendre sa star pour maintenir les voyants du compte au vert.

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