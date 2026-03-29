PSG : Un talent exceptionnel est annoncé à Paris, il fait rêver

Ibrahim Mbaye s’affirme déjà comme l’un des talents les plus prometteurs du PSG et du football sénégalais. Sous le regard attentif de Luis Enrique et les éloges de son sélectionneur Pape Thiaw, l’ailier de 18 ans pourrait bien être la prochaine grande révélation parisienne.

PSG : Ibrahim Mbaye, une pépite sénégalaise qui fait sensation

‎Le PSG, habitué à investir dans des stars mondiales, voit aussi son futur se dessiner avec ses jeunes issus du centre de formation. Ibrahim Mbaye, international sénégalais, s’est illustré une fois de plus avec les Lions de la Teranga, en offrant une passe décisive lors de la victoire 2-0 face au Pérou en amical. Son sélectionneur, Pape Thiaw, n’a pas hésité à le qualifier de « phénomène ».

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‎« Sa marge de progression est énorme. C’est un phénomène qui est dans un excellent club avec un très grand coach. Ce soir il a été bon mais il doit s’améliorer », a déclaré Thiaw, qui salue le potentiel immense de l’ailier parisien. Cette reconnaissance internationale met en lumière l’importance de suivre la trajectoire de ce jeune joueur au PSG, où il pourrait rapidement devenir incontournable.

‎Luis Enrique et l’exigence du top niveau

‎Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique insiste sur la rigueur et la discipline, même pour les jeunes talents. « Je ne peux pas être plus exigeant, je suis déjà au top. Il n’y a pas de changement de statut, pour aucun joueur. On est très content de lui, de ses qualités. Je lui demanderai la même chose qu’avant », confiait l’Espagnol il y a quelques mois.

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‎Malgré un temps de jeu limité cette saison, Mbaye reste sous surveillance constante. Luis Enrique, fidèle à sa philosophie, sait que le développement des jeunes est clé pour l’avenir du club. Les amateurs de football parisien peuvent donc se réjouir : chaque apparition du prodige sénégalais pourrait être décisive, tant sur le plan technique que stratégique.

‎Un avenir prometteur pour le Paris SG

‎Ibrahim Mbaye ne se contente pas de briller en équipe nationale : son profil d’ailier moderne, rapide et précis, correspond parfaitement au style du Paris SG. L’intégration progressive des jeunes talents dans l’équipe première pourrait transformer le club sur le long terme, et Mbaye semble être le fer de lance de cette politique.

‎À seulement 18 ans, il cumule déjà expérience internationale et reconnaissance au plus haut niveau. Les observateurs avertis savent qu’il faudra surveiller chaque match, chaque déplacement, car le « phénomène » sénégalais est bien parti pour écrire une histoire mémorable à Paris et au-delà.

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