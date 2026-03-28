‎Mercato PSG : C’est confirmé ! Ce crack jouera bien à Paris

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Au PSG, dans un mercato où chaque rumeur prend des allures de feuilleton, celle concernant l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia faisait trembler les supporters. Mais le suspense a pris fin : les informations de Fabrizio Romano dissipent toutes les zones d’ombre et confirment un choix pour le Géorgien et le Paris SG.

‎‎Mercato PSG : Kvaratskhelia-Paris SG, un mariage fait pour durer

‎Paris ne veut plus revivre les étés sous tension, et cela se voit. À l’heure où les grandes manœuvres du mercato commencent à s’esquisser, le club de la capitale a décidé de sécuriser ses cadres. Parmi eux, Khvicha Kvaratskhelia, dont l’impact depuis son arrivée en janvier 2025 dépasse largement les attentes initiales. L’ailier géorgien a été l’un des moteurs de la conquête de la Ligue des champions, dribbleur insaisissable et homme des grands soirs.

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‎Des rumeurs récentes évoquaient un intérêt d’Arsenal, prêt à faire de lui sa cible prioritaire. Mais selon les informations fermes de Fabrizio Romano, la porte est non seulement close, elle est littéralement verrouillée de l’intérieur : « Le PSG n’a aucune intention d’entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été », affirme-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube..

‎Arsenal intéressé, Paris inflexible

‎Que le club londonien explore cette piste n’a rien d’étonnant : Mikel Arteta cherche du talent capable de changer un match en deux accélérations. Mais Paris n’est pas vendeur, et l’idée même d’un départ ne tient pas la route. Romano insiste : « Il n’y a rien de concret entre Arsenal et le PSG ». Voilà qui a le mérite d’être clair.

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Le PSG, de son côté, ne veut pas briser la dynamique d’un joueur qui a mis seulement quatorze mois pour devenir indispensable. Son état d’esprit, son professionnalisme et surtout sa régularité séduisent l’état-major parisien. Dans une équipe en reconstruction permanente, Kvaratskhelia fait figure d’élément stable, presque rassurant.

‎Un choix stratégique pour Paris

‎Le maintien du Géorgien n’est pas qu’une décision sportive : c’est un signal envoyé à l’Europe. Paris refuse d’être affaibli au moment où le club cherche à écrire un nouveau chapitre. Conserver un joueur sous contrat jusqu’en 2029, c’est affirmer que le futur se construit autour de lui. Oui, Kvaratskhelia sera bien Parisien la saison prochaine. Et à ce rythme, le Parc des Princes pourrait encore longtemps profiter de ses arabesques venues du Caucase.

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