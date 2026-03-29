PSG-EdF : Le verdict tombe pour Désiré Doué avant la Colombie

À l’instar de Désiré Doué, à la veille d’un test corsé face à la Colombie, Didier Deschamps a levé le voile sur plusieurs dossiers chauds. Le jeune milieu, annoncé diminué ces derniers jours, reçoit finalement un signal très positif, de quoi rassurer le PSG.

Didier Deschamps annonce des turnover face à la Colombie

‎‎Après la victoire obtenue face au Brésil (2-1), l’équipe de France poursuit sa tournée américaine avec un rendez-vous à haute intensité contre la Colombie. Avant cette affiche, Didier Deschamps a clairement annoncé la couleur : le turnover sera massif. Le sélectionneur veut « voir un maximum de joueurs », tout en évitant « de prendre le moindre risque ». Une déclaration claire, rapportée par RMC Sport, qui souligne une stratégie de gestion bien plus fine qu’il n’y paraît.

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‎Cette volonté de rotation s’inscrit dans une préparation pensée au millimètre. La Colombie, redoutable sur le plan athlétique et technique, oblige le staff tricolore à ajuster ses choix, d’autant plus que le voyage aux États-Unis a apporté son lot de contraintes logistiques peu habituelles, que le sélectionneur n’a pas hésité à évoquer.

‎PSG-EdF : Désiré Doué, plus rassurant que jamais

‎Longtemps point d’interrogation, Désiré Doué apparaît enfin dans le vert. Deschamps l’a confirmé en souriant : tout va bien. Un soulagement pour l’entourage du joueur, certes, mais surtout pour un groupe qui mise déjà sur l’explosivité du milieu du PSG. Plus qu’une nouvelle, c’est un vrai signal envoyé en interne : Désiré Doué sera prêt à répondre présent.‎

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Le sélectionneur a d’ailleurs contextualisé cette tournée américaine comme une répétition grandeur nature : « On a des problématiques… notamment sur le temps de déplacement », a-t-il expliqué, évoquant même des contrôles « que je n’avais jamais vus depuis que je suis né ». Une phrase forte, révélatrice d’un climat exigeant où chaque détail compte.

‎Une lecture stratégique avant l’été

‎Derrière le simple constat physique, une question se pose : Doué peut-il gagner du galon avant la Coupe du Monde ? Le fait qu’il soit préservé mais non écarté montre le crédit croissant dont il bénéficie. Deschamps prépare, ajuste, teste. Doué, lui, s’inscrit déjà dans une dynamique ascendante : fraîcheur, polyvalence, impact. Et la sélection n’a jamais autant eu besoin de profils capables de casser les lignes.

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