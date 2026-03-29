Mercato OL : Lyon sur un coup XXL à 40M€

‎Alors que la fin de saison approche à grands pas, l’OL prépare déjà son mercato estival avec ambition. Les Gones lorgnent un milieu offensif de Bundesliga, un ancien Toulousain, dont l’arrivée pourrait secouer la Ligue 1 et raviver l’espoir européen à Lyon.

‎Mercato OL : Farès Chaïbi, la piste qui fait rêver Lyon

‎L’OL ne veut pas se contenter de miettes. Farès Chaïbi, 23 ans, est sur les tablettes rhodaniennes, d’après Ekrem Konur et pour cause : passé par Toulouse, le milieu offensif s’est imposé à l’Eintracht Francfort comme un élément clé du jeu allemand. Avec 2 buts et 8 passes décisives en 21 rencontres, il est déjà le joueur le plus influent de l’effectif dirigé par Albert Riera cette saison.

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‎Pour Lyon, qui ambitionne un retour en Ligue des champions, le profil de Chaïbi correspond parfaitement : vitesse, créativité et polyvalence. Le club rhodanien, éliminé prématurément de la Ligue Europa, semble prêt à investir lourd pour retrouver une stature européenne. Et ce n’est pas une mince affaire : son transfert est estimé entre 40 et 46 M€, un chiffre qui dépasse largement sa valeur actuelle de marché estimée à 15 M€.

‎Une concurrence européenne féroce

‎L’opération ne sera pas simple. Outre Lyon, cinq autres clubs européens suivent le même objectif : Fulham et Brentford en Angleterre, Stuttgart en Allemagne, Côme en Italie, et Fenerbahçe en Turquie. La bataille s’annonce donc serrée, avec des enchères qui pourraient grimper rapidement. ‎Le club lyonnais devra donc faire preuve de stratégie.

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Paulo Fonseca et son staff savent que ce type de recrutement ne se décide pas sur un coup de tête. Négocier avec Francfort, séduire le joueur et convaincre le staff technique de Chaïbi de venir à Lyon nécessiteront tact et patience. La réussite de ce dossier pourrait transformer le visage offensif des Gones et offrir un nouvel espoir aux supporters.

‎Pourquoi ce transfert peut changer Lyon

‎Au-delà du simple recrutement, l’arrivée de Chaïbi pourrait signifier un renouveau tactique. Lyon manque de régularité offensive et ce jeune talent, capable de créer des brèches et d’électriser le milieu, pourrait devenir le moteur d’une équipe ambitieuse.

‎Pour les observateurs, c’est aussi un signal fort envoyé aux concurrents : l’Olympique Lyonnais entend jouer dans la cour des grands et ne plus se contenter de figurer dans le ventre mou de la Ligue 1. Et si l’investissement est lourd, la récompense sportive et financière pourrait être à la hauteur de l’enjeu.

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