OL : Une excellente nouvelle tombe, la frustration atténuée

Une bonne nouvelle est venue atténuer la frustration de l’OL, à la suite de son élimination de la Ligue Europa et de la coupe de France, eaussi sa chute du podium de la Ligue 1.

L’OL frusté par son élimination en Ligue Europa

L’OL a été frustré de son élimination en huitième de finale de la Ligue Europa par le Celta Vigo, à Lyon (0-2). La frustration des Gones était légitime, car ils avaient fait une excellente campagne en phase de Ligue.

Ils avaient terminé premiers sur 36 équipes, avec en prime la meilleure attaque. Grâce à 7 victoires en 8 matchs, l’équipe de Paulo Fonseca avait été admise directement en huitième de finale.

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Sur l’échiquier national, Lyon est éliminé de la coupe de France en quarts de finale et a été éjecté du podium de al Ligue 1 par Marseille.

Mercato : La valeur de l’effectif Lyonnais en hausse

Cependant, les retombées de la campagne du club rhodanien en coupe d’Europe sont déjà visibles. Selon Transfermarkt, l’effectif de l’Olympique Lyonnais a pris de la valeur sur le marché des transferts. Plusieurs joueurs ont vu leur cote grimper grâce à leur participation à la C3.

Ils sont désormais mieux valorisés, selon les chiffres actualisés du site spécialisé. Le meilleur buteur, Pavel Sulc, est passé de 12 M€ à 20 M€, tandis qu’Afonso Moreira grimpe de 5 M€ à 10 M€. Quant au jeune Rémi Himbert (18 ans), il est valorisé à 10 M€ désormais, contre 1,5 M€ en janvier dernier.

Acheté à 10 M€ à Liverpool, l’été dernier, Tyler Morton est désormais évalué à 25 M€, alors qu’il était valorisé à 18 M€ précédemment. Recruté par l’OL, cet hiver, Noah Nartey est également en hausse. Sa valeur estimée à 8 M€ lors de sa signature à Lyon est passée à 15 M€.

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Les estimations de Ruben Kluivert (de 2,5 à 6 M€), Moussa Niakhaté (de 15 à 18 M€) ou encore Abner (de 7 à 10 M€) sont toutes en hausse. Concernant la star Endrick, il était valorisé à 25 M€ en décembre 2025. Il vaut désormais 35 M€, trois mois après son arrivée à Lyon.

OL : Un groupe valorisé à 283 M€

Blessé et indisponible pendant plusieurs mois, Malick Fofana est revenu juste avant la trêve internationale. Toutefois, sa valeur marchande est toujours évalué à 30 M€. Tout l’effectif de l’Olympique Lyonnais est valorisé à 282,55 M€ ! Une bonne nouvelle pour la Direction du club, avant le prochain mercato.

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