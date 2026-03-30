Mercato OM : De nouvelles offres tombent pour Saïd

L’OM pourrait perdre son grand espoir, Saïd Remadnia, que deux géants européens courtisent pour le prochain mercato estival.

Mercato OM : Saïd Remadnia affole l’Europe

On est encore à quelques mois de l’ouverture du mercato estival, mais déjà certains dossiers bougent à l’OM. Le marché estival s’annonce donc chaud sur la Canebière. Le club phocéen risque de voir s’envoler sa jeune pépite offensive de 17 ans, Saïd Remadnia.

Évoluant au poste d’ailier gauche, Remadnia attire déjà les regards des plus grandes écuries du continent grâce à ses performances XXL. Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid suit très attentivement le talent marseillais. Les dirigeants espagnols apprécient son fort potentiel ainsi que sa marge de progression importante.

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Ses recruteurs soulignent notamment sa vitesse et sa facilitée à faire trembler les filets, deux atouts qui pourraient précipiter un transfert dans les mois à venir. Madrid avance ses pions. Toutefois, la Maison Blanche n’est pas seule sur ce dossier brûlant. Chelsea surveille également de très près la situation du joueur.

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Cette saison, le jeune buteur montre qu’il a la force dans les jambes. Il a déjà disputé 21 matchs. Bilan : 5 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Son efficacité sur le terrain confirme les espoirs placés en lui. Face aux offres du Real Madrid et de Chelsea, il sera difficile pour Marseille de garder Saïd Remadnia. Ces deux cadors ont un pouvoir financier très solide. Les pensionnaires du Vélodrome pourraient céder leur joueur pour toucher un joli chèque.

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