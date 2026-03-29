Mercato OM : McCourt livre un indice pour le futur président

L’OM s’apprête à connaître l’identité de son prochain président. Frank McCourt, le propriétaire du club marseillais, a livré un indice sur le futur successeur de Pablo Longoria.

Mercato : Frank McCourt contraint de réorganiser la direction de l’OM

Frank McCourt, le propriétaire américain de l’OM, s’est confié dans les colonnes du Journal Du Dimanche pour évoquer la gouvernance du club, notamment l’arrivée d’un nouveau président qu’il espère rapidement conclue.

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Après avoir confirmé le départ de Medhi Benatia, qui va bien quitter l’OM en fin de saison, et la recherche de nouveaux investisseurs stratégiques, l’homme d’affaires américain a annoncé vouloir mettre fin rapidement à l’intérim d’Alban Juster. Nommé après le départ de Pablo Longoria, l’actuel président de l’Olympique de Marseille va voir son intérim prendre fin dans les semaines à venir.

« J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison », a confié le propriétaire de l’OM, qui se montre plutôt optimiste sur le sujet : « le processus est enclenché. » Poursuivant, McCourt a insisté sur l’importance d’un dirigeant connaissant parfaitement le contexte local. « Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club », a expliqué le dirigeant de 72 ans.

Au-delà de cet ancrage, Frank McCourt souhaite également recruter un profil solide, doté d’une grande expérience et capable de gérer un club de cette envergure. « La personne doit être un manager d’envergure et expérimenté », a-t-il ajouté. Un portrait robot qui élimine déjà Didier Drogba de la liste des candidats pour le poste.

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« Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison », a insisté le successeur de Margarita Louis-Dreyfus.

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