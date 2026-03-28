Mercato OM : Une nouvelle fraîche tombe pour Angel Gomes  

Angel Gomes ne s’épanouit pas en Angleterre. Cet indésirable de l’OM pourrait revenir à Marseille à la fin de la saison.

Mercato OM : Angel Gomes de retour à Marseille cet été ?

L’incertitude plane sur Angel Gomes. Prêté par l’OM à Wolverhampton en janvier, l’ancien Mancunien pourrait revenir sur la Canebière à la fin de la saison. Son passage en Angleterre n’est pas fructueux.

Arrivé libre à Marseille l’été dernier, le milieu n’a pas trouvé sa place. On attendait de la créativité, mais il a déçu. En 20 matchs sous le maillot phocéen, il a claqué 4 pions et servi une offrande. Ce bilan trop maigre l’a poussé vers la Premier League dès l’hiver.

À voir

Mercato ASSE : 5M€ ! Saint-Étienne a trouvé le renfort parfait

Lire aussi : Mercato OM : Un international malien dit oui à Benatia

À Wolverhampton, son aventure se passe mal. Les Loups occupent désormais la place de lanterne rouge. Avec 13 points de retard sur le premier non-relégable, Tottenham, le club est aux abois. Il ne reste que sept journées. La descente en Championship est presque actée. Selon La Provence, Wolverhampton renoncera à l’option d’achat. Le club anglais doit réduire sa masse salariale. Par conséquent, Gomes retrouvera Marseille, où son contrat court jusqu’en 2028.

L’été sera chaud à Marseille. Habib Beye, le nouvel entraîneur, prépare un grand ménage. Gomes aura-t-il une seconde chance ? Si le technicien sénégalais apprécie son profil, la concurrence au milieu reste impitoyable. Ses proches s’interrogent déjà : doit-il chercher un nouveau point de chute dès maintenant ?

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Une recrue hivernale poussée vers la sortie

À voir

OL : Une excellente nouvelle tombe, la frustration atténuée

Mercato OM : Benatia traque un serial buteur en Ligue 1

Mercato OM : C’est fait, un défenseur attendu à Marseille cet été