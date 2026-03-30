Mercato PSG : Un milieu portugais se rapproche de Paris  

Le PSG prépare ses futurs transferts. Le club parisien cible Bruno Fernandes pour renforcer son effectif l’été prochain.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Bruno Fernandes

Des mouvements sont attendus au PSG lors du mercato estival notamment dans le sens des arrivées. L’équipe de Luis Enrique est composée de joueurs talentueux, mais il manque de doublure à certains postes. Ce qui fait que si les cadres contractent des blessures, l’équipe sombre.

Le coach parisien souhaite ajuster son groupe dès les prochaines semaines. Luis Enrique impose des critères de recrutement très stricts. Pour son milieu de terrain, Paris envisage des retouches. Les champions de France pourraient d’ailleurs aligner un entrejeu totalement portugais, car Bruno Fernandes figure désormais parmi les priorités du club.

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Selon les révélations de GOAL, une clause libératoire secrète existe dans le contrat du joueur. Cette disposition, réservée exclusivement aux clubs étrangers, stimule l’intérêt parisien. Son montant s’élèverait à 65 millions d’euros. Pour un talent de cette envergure, le prix ne semble élevé.

Toutefois, le capitaine mancunien refuse toute précipitation. Il tranchera son avenir seulement après la Coupe du monde 2026. Le Paris SG est une destination possible, d’autant que les dirigeants franciliens avaient déjà tenté de le signer en 2024.

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