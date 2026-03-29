Mercato : Jonathan David arrive, deal gagnant pour le PSG ?

Après un prêt d’une saison sans suite, la Juventus Turin n’a pas oublié Randal Kolo Muani et réfléchirait à un échange avec Jonathan David, en difficultés en Italie. Le PSG n’est pas contre l’idée et reste à l’écoute. Un deal vraiment gagnant-gagnant ?

Mercato : Jonathan David, échange XXL et direction le PSG ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Randal Kolo Muani ne reviendra pas au Paris Saint-Germain. Recruté pour 95 millions d’euros à l’été 2023, l’attaquant de 27 ans ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Actuellement prêté à Tottenham, l’international français pourrait finalement retourner à la Juventus Turin dans le cadre d’un échange XXL.

Alors que le club anglais ne compte pas le conserver, Kolo Muani ne cache plus ses envies et souhaite retourner à Turin cet été. Après une saison instable entre le PSG et la Premier League, l’enfant de Bondy cherche est en quête de stabilité et veut rejoindre les rangs de la Vieille Dame, qui coche toutes les cases.

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En effet, le passage réussi de l’ancien prodige du FC Nantes, avec notamment 10 buts en 22 matchs, a laissé des traces, au point d’en faire une priorité pour le mercato estival à venir. De son côté, le Paris SG n’est pas contre un départ définitif du joueur et s’apprête même à tourner la page, sans forcément récupérer sa mise de départ, mais pas à n’importe quel prix, tout de même.

D’après les informations relayées par la presse italienne, Luis Campos pousse pour un deal avec Jonathan David. Le conseiller sportif du PSG apprécie énormément le buteur de 26 ans qu’il avait signé au LOSC à l’été 2020 en provenance de La Gantoise. Alors que le PSG cherche un numéro 9 de métier pour la saison prochaine, Campos rêve d’attirer le natif de Brooklyn dans la capitale, à en croire La Gazzetta dello Sport.

Cela tombe bien, puisqu’à Turin, l’entraîneur Luciano Spalletti voudrait absolument récupérer Kolo Muani aux côtés du Serbe Dusan Vlahovic. Un échange entre les deux attaquants serait donc sérieusement à l’étude dans les deux états-majors, mais est-ce vraiment une bonne chose pour le Paris Saint-Germain ?

Jonathan David, un profil parfait pour le Paris SG ?

Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de la Juve sont disposés à faire ce qu’il faut pour rapatrier Randal Kolo Muani dès cet été. L’idée d’un échange avec Jonathan David, en peine d’adaptation depuis son arrivée à Turin, est sérieusement étudiée avec le Paris SG. L’international canadien, plus direct et instinctif, pourrait offrir à Luis Enrique un profil offensif complémentaire pour le club parisien.

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Véritable renard des surfaces, Jonathan David a marqué son passage à Lille avec 109 buts en 232 matchs toutes compétitions confondues. À la recherche d’un finisseur pour concrétiser les nombreuses occasions gâchées lors des grands rendez-vous européens, le Champion de France en titre pourrait trouver en David le profil manquant dans le groupe de Luis Enrique. Reste maintenant à voir si le technicien espagnol serait prêt à miser sur lui.

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