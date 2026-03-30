Mercato PSG : Al-Khelaïfi déchire un chèque de 100M€ du Real

Champion d’Europe en titre, le PSG possède l’une des équipes les plus séduisantes du continent. Tout logiquement, les autres cadors, notamment le Real Madrid, rêvent de déloger certains joueurs de Luis Enrique. Mais c’est mal connaître Nasser Al-Khelaïfi, le président des Rouge et Bleu.

Mercato : Le PSG rembarre le Real pour un cadre de Luis Enrique

Arrivé incognito à l’été 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort pour 40 millions d’euros, Willian Pacho est devenu en un an et demi un pilier incontournable de la défense du Paris Saint-Germain. À 24 ans, l’international équatorien enchante Luis Enrique et séduit toute l’Europe par sa régularité, son engagement physique et son absence quasi totale de fautes.

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D’après ESPN, le Real Madrid rêve de Pacho et serait en train de préparer une offre de 100 millions d’euros pour convaincre le PSG de le laisser rejoindre Kylian Mbappé en Espagne. Les Merengues cherchent désespérément un taulier pour remplacer les anciens leaders de sa défense, et voient le numéro 51 du club parisien comme le profil idéal pour le poste.

Selon El Futbolero, le Real verrait en Pacho « le défenseur parfait pour apporter de la sécurité, de la relance et de l’intensité physique. » Sauf que déloger un joueur encore désiré à Paris relève tout simplement d’une mission impossible. En effet, le Paris SG ne souhaite même pas entendre parler d’un éventuel transfert de Willian Pacho.

Le Paris SG sécurise l’avenir de Willian Pacho

Après avoir tenté de le signer lorsqu’il évoluait encore à Francfort, le Real Madrid n’a pas oublié Willian Pacho et tenterait désormais de l’arracher des mains du PSG. Face à l’intérêt grandissant du Real et d’autres grands clubs européens, le Paris Saint-Germain aurait sécurisé l’avenir du joueur cet hiver avec une prolongation XXL et un salaire à la hauteur de son nouveau statut de meilleur défenseur central de la planète.

Les pensionnaires du Parc des Princes restent fermes, comme ils l’ont été pour Vitinha et Joao Neves, et l’enfant de Quinindé se dit heureux à Paris, où il est très apprécié par Luis Enrique. Récemment interrogé par un journaliste de la célèbre émission El Chiringuito sur une éventuelle arrivée au Real Madrid à l’avenir, Pacho est resté de marbre, muet comme une tombe et souriant en continuant de signer des autographes aux supporters.

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Malgré la persévérance du journaliste, le partenaire de Marquinhos n’a pas cédé. « C’est normal que tout le monde veuille nos joueurs. Mais c’est difficile de les faire partir du PSG », avait lancé Luis Enrique en conférence de presse en février passé. D’après certaines informations, Willian Pacho aurait déjà prolongé son contrat à Paris, et le club attendrait le moment idéal pour officialiser cette signature au grand public.

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