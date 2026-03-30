Mercato PSG : Rashford cet été ? Luis Enrique prend position

Annoncé dans les plans du PSG, qui veut renforcer son secteur offensif la saison prochaine, Marcus Rashford, prêté au Barça par Manchester United, ne ferait finalement pas partie des objectifs visés par Luis Enrique lors du mercato d’été à venir.

Mercato : Marcus Rashford entre le Barça, le PSG et l’AC Milan

Prêté avec une option d’achat fixée à 30 millions d’euros, Marcus Rashford ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir avec le FC Barcelone. Si le montant réclamé par Manchester United pour son attaquant de 28 ans peut paraître abordable, les finances du club espagnol le contraignent à la prudence dans ce dossier. Dans un article évoqué par Caught offside, le journaliste Mark Brus fait le point sur la situation de l’international anglais en citant notamment les clubs intéressés, notamment le Paris SG et l’AC Milan.

« L’avenir de Marcus Rashford est plus qu’incertain, car je peux confirmer les rumeurs selon lesquelles Barcelone hésite à recruter définitivement l’attaquant de Manchester United. Des sources proches du dossier m’ont indiqué que Rashford est toujours courtisé par le Paris Saint-Germain et l’AC Milan, deux clubs qui l’ont déjà approché.

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Ce sont pour l’instant les deux seuls noms confirmés, mais on m’a dit que des rumeurs concrètes concernant un intérêt d’autres grands clubs devraient bientôt circuler. La source a ajouté que les finances du FC Barcelone constituent un problème pour le club, ce qui a incité d’autres clubs à envisager sérieusement Rashford comme option pour cet été. Il n’est toutefois pas impossible qu’un compromis soit trouvé, d’autant plus que Rashford souhaite rester au Camp Nou », assure le spécialiste britannique.

Courtisan de longue date de Rashford, le Paris SG serait prêt à profiter des difficultés financières des Blaugranas pour boucler son transfert dès cet été. Sauf qu’à Paris, Luis Enrique ne voit pas vraiment les choses de la même manière.

Luis Enrique dit non à Marcus Rashford

En Espagne, le journal catalan Mundo Deportivo confirme l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford en expliquant que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi surveilleraient la situation de l’attaquant de Manchester United, tout comme l’AC Milan. Mais selon le compte Twitter PSG Inside Actus, la piste parisienne devrait être écartée pour l’avenir du natif de Manchester.

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Le média spécialisé explique en effet que Luis Enrique, le coach du PSG, ne souhaiterait pas recruter Marcus Rashford, fermant ainsi la porte à une arrivée dans la capitale. « Luis Enrique n’en veut pas », écrit tout simplement ce compte bien informé sur le mercato des Champions de France et d’Europe en titre.

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