Mercato PSG : C’est confirmé, une vente XXL se précise à Paris    

Ça se bouscule au PSG pour l’avenir de Lucas Beraldo. Son sort serait déjà scellé à Paris.

Mercato PSG : Lucas Beraldo va quitter Paris

Le PSG montre certaines failles cette saison. L’équipe de Luis Enrique n’est pas si solide comme la saison dernière. L’ogre parisien avait marché sur l’Europe lors de l’exercice passé. Mais depuis quelques mois, il alterne les bons et mauvais résultats. Il faut donc de renforts. Certains postes doivent être renforcés lors du prochain mercato estival. Certains joueurs vont donc plier leurs bagages. C’est le cas par exemple de Lucas Beraldo.

Arrivé de São Paulo à l’hiver 2024, le roc brésilien ne retrouve pas sa forme à Paris. Il lui manque du temps de jeu pour progresser. Barré par la concurrence, il cire souvent le banc. Luis Enrique ne lui accorde que de rares opportunités. À cause de cette situation, Lucas Beraldo veut se sauver.

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Selon les informations de PSGInside-Actus, le club a déjà validé son transfert en interne. Cette vente, estimée à 20 millions d’euros, permettrait au Paris Saint-Germain de libérer de la masse salariale et de générer des liquidités pour recruter des profils de haut calibre. Paris cherche du sang neuf pour muscler sa défense.

Les options ne manquent pas pour le jeune défenseur de 22 ans. En Europe, des clubs comme le Borussia Dortmund, le Sporting CP ou Fenerbahçe suivent sa situation de près. Des clubs saoudiens manifestent également un intérêt concret pour son profil. Enfin, un retour aux sources à São Paulo, via un prêt avec option d’achat, est possible. La décision finale tombera dans les prochaines semaines.

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