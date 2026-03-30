Mercato PSG : Le clan Ousmane Dembélé attaque la fédération

Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé n’est pas du tout content de la Fédération Française de Football. Le représentant de l’attaquant du PSG a saisi les instances compétentes pour trancher cette affaire.

L’agent d’Ousmane Dembélé attaque la FFF devant la CEDH

Âgé de 42 ans, Moussa Sissoko est un homme d’affaires prospère et agent de plusieurs grands joueurs français comme Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Cependant, s’il est très influent en Europe, son champ d’action est nul en France. Une situation qui agace sérieusement le principal concerné. En effet, Moussa Sissoko ne peut pas exercer dans l’Hexagone.

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La raison ? Il ne possède toujours pas sa licence d’agent de la Fédération française de football, ce qui ne lui permet donc pas d’exercer légalement sa fonction sur le territoire français. Ce dimanche, le journal L’Équipe révèle que Sissoko aurait donc pris la décision d’attaquer la Fédération française de football (FFF) devant la Commission européenne des droits de l’homme.

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Le conseil du Ballon d’Or 2025 reproche notamment à l’instance fédérale des règles qui l’empêchent d’être rémunéré pour sa profession en France. En effet, Sissoko ne peut toujours pas exercer légalement comme agent en France, alors qu’il le fait un peu partout en France.

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Sissoko dénonce notamment un système « anachronique » et une certaine forme de discrimination, comme l’a indiqué son avocat, Me Matthieu Barandas, spécialisé en droit du football. Par conséquent, il a décidé de porter l’affaire devant la CEDH qui doit désormais trancher. Le Paris Saint-Germain garde le silence dans cette affaire.

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