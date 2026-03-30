Mercato : L’OM en danger pour un milieu de terrain  

Pierre-Émile Hojbjerg, milieu de l’OM, attire de nouveau la Juventus. Le club phocéen doit-il saisir cette opportunité financière ?

Mercato OM : Pierre-Émile Hojbjerg vers l’Italie ?

L’OM a été secoué ces dernières semaines. Et il y aura encore de mouvements à la fin de la saison. L’ère Pablo Longoria se termine. Après le départ de Roberto De Zerbi pour insuffisance de résultats, le président espagnol a cédé sa place. Le directeur de football, Mehdi Benatia va aussi quitter le navire.

Au sein du vestiaire, certains joueurs pourraient claquer la porte cet été. Des rumeurs circulent concernant le potentiel départ de Pierre-Émile Hojbjerg. Arrivé de Tottenham en 2025, le Danois est devenu le capitaine de l’équipe de Habib Beye. Si ses performances récentes paraissent moins éclatantes, son leadership reste indiscutable pour Habib Beye.

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Mais Marseille risque de le perdre. Son contrat courant jusqu’en 2028 pourrait être racheté plus tôt que prévu. Courtisé cet hiver, le joueur de 30 ans était resté par loyauté envers son entraîneur italien. Sans De Zerbi, les raisons de rester s’affaiblissent. La Juventus, elle, n’a pas cessé de l’observer.

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Cette formation de Serie A veut renforcer son entrejeu. Déjà intéressée en janvier, la Vieille Dame prépare une offensive concrète pour le prochain mercato. Pour s’offrir ce joueur d’expérience, les dirigeants italiens sont prêts à investir. La presse transalpine évoque un montant de 20 millions d’euros. Cette somme pourrait faire fléchir l’OM. Les pensionnaires du stade Vélodrome attendent la fin de saison pour trancher.

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