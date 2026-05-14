Mercato RC Lens : 12 M€, un crack arrive à Bollaert

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens accélère déjà son mercato estival. Le club artésien cible désormais la pépite burkinabè Cyriaque Irié pour renforcer son secteur offensif.

Mercato RC Lens : Cyriaque Irié revient dans le radar lensois

Le RC Lens veut frapper fort pour son retour sur la scène européenne. Les dirigeants lensois multiplient les pistes offensives et ont relancé un dossier déjà étudié ces derniers mois, celui de Cyriaque Irié. Selon plusieurs sources proches du dossier, les Sang et Or préparent une offre estimée à 12 millions d’euros, assortie de bonus, pour tenter de convaincre le SC Fribourg lors du prochain mercato estival. Une première offensive de 7,5 M€ avait déjà été refusée durant l’hiver 2025.

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À seulement 20 ans, l’international burkinabè poursuit une ascension impressionnante. Formé au Real du Faso, l’ailier gaucher avait rejoint Dijon avant d’être transféré à l’ESTAC Troyes à l’été 2024 pour environ 3 millions d’euros. En Ligue 2, il s’était rapidement imposé comme l’un des joueurs majeurs du club aubois avec six buts et trois passes décisives. Ses performances avaient convaincu le SC Fribourg de miser 8,5 millions d’euros sur lui l’été dernier.

Fribourg fixe ses conditions

Cette saison, Cyriaque Irié a déjà disputé 15 rencontres avec le club allemand. Sur le plan international, l’ailier burkinabè compte déjà 8 sélections avec les Étalons, pour 2 buts inscrits et est évalué à environ 8 millions d’euros sur Transfermarkt.

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Sous contrat avec Fribourg, actuellement qualifié pour l’Europa League, le natif du Burkina Faso est désormais valorisé à près de 15 millions d’euros. Le RC Lens espère toutefois profiter de son projet sportif et de la Ligue des champions pour faire pencher la balance dans ce dossier jugé prioritaire en interne.