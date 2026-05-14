Mercato : Urgent ! L’offre du PSG pour Julian Alvarez connue

Annoncé comme la piste prioritaire de Luis Enrique pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine, Julian Alvarez pourrait faire l’objet d’une importante offre de la part du PSG dans les jours à venir. L’Atlético Madrid va-t-il craquer ?

Mercato : Le PSG prêt à lâcher 100M€ pour Julian Alvarez

Après deux années blanches à l’Atlético Madrid, Julian Alvarez pourrait se laisser convaincre par un nouveau projet plus ambitieux lors du prochain mercato estival. Selon plusieurs sources proches des Colchoneros, l’attaquant de 26 ans souhaite quitter le club madrilène à l’issue de l’exercice en cours et en aurait déjà informé sa direction.

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Le FC Barcelone, Arsenal FC et le Paris Saint-Germain étant prêts à lui dérouler le tapis rouge. D’ailleurs, le Mundo Deportivo, citant des sources proches des négociations, révèle ce jeudi que les dirigeants parisiens seraient disposés à mettre sur la table un chèque de 100 millions d’euros pour Julian Alvarez.

Cette situation, conjuguée au fait qu’Atlético Madrid, déjà résigné à ne pas pouvoir conserver son numéro 9, préférerait ne pas renforcer directement un rival comme le Barça et privilégierait donc un transfert de son joueur au Paris SG, l’ancien avant-centre de Manchester City ne souhaitant pas retourner en Premier League.

Face à cette situation, le FC Barcelone reconnaît qu’il lui sera très difficile de rivaliser et devra donc se tourner vers le marché des transferts. À la recherche d’un avant-centre de calibre mondial pour remplacer éventuellement Gonçalo Ramos, le club de la capitale française pourrait frapper fort avec la signature du natif de Calchin. Un profil entièrement validé à Paris.

« Julian Alvarez peut être plus qu’une alternative à Ousmane Dembelé »

Selon une source argentine, le Paris Saint-Germain est très sérieux concernant la signature de Julian Alvarez. Luis Campos et ses équipes auraient fait du Champion du Monde 2022 l’une des priorités de l’été et ce malgré la grosse somme qu’il faudra sûrement débourser pour s’attacher les services du compatriote de Lionel Messi.

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Mais pour Dave Appaddoo, cet investissement en vaut carrément la peine, car en dépit de la force de frappe offensive du PSG, l’arrivée de Julian Alvarez à Paris serait une vraie plus-value pour Luis Enrique.

« C’est un joueur versatile, qui peut jouer plusieurs positions. C’est un bonheur en barre pour Luis Enrique, qui n’aura pas besoin de le former là-dessus. Paris, c’est une équipe qui a plus de turnover, qui a plus de marge en Ligue 1 pour faire jouer plus de monde. C’est un joueur qui a vraiment le sens de l’effort. Il coche encore une case.

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Et il est très performant dans les grandes compétitions. Le club ne recrute que ce qu’il faut exactement pour l’équipe. Julian Alvarez peut être plus qu’une alternative à Ousmane Dembélé, qui ne joue pas 40 ou 50 matches par saison », a confié le journaliste sur le plateau de la Chaîne L’Équipe.