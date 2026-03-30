Mercato OM :  Benatia négocie un deal à 45 M€

L’OM vise un prolifique ailier en Premier League pour le prochain mercato estival. Des cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : L’OM défie l’Europe pour une star d’Arsenal à 45 M€

L’OM s’invite dans un dossier brûlant. Le club phocéen cible Gabriel Martinelli, l’attaquant d’Arsenal, pour le prochain marché estival. La concurrence s’annonce toutefois féroce : l’Atlético Madrid et le RB Leipzig surveillent aussi le Brésilien de près.

Arsenal veut renouveler son effectif. Selon The Times, les Gunners préparent le départ de six joueurs cadres, dont Gabriel Martinelli. TeamTalk confirme cette tendance. Relégués au rang de remplaçants, cet international brésilien n’est plus jugé indispensable par la direction londonienne.

Le club ne le retiendra pas. Si une offre jugée satisfaisante arrive sur le bureau des dirigeants, le bon de sortie sera accordé. Et Marseille est l’un des sérieux prétendants pour accueillir Martinelli. Le club phocéen rêve d’un renfort de poids. Estimé à 45 millions d’euros par Transfermarkt, Martinelli joue pour Arsenal depuis 2019. C’est un profil de haut niveau.

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Malgré une perte de temps de jeu, l’ailier affiche des statistiques solides cette saison : 11 buts et 5 passes décisives en 42 matchs. L’opération reste complexe. Pour financer ce transfert, l’OM doit remplir deux critères. D’abord, vendre Mason Greenwood semble inévitable pour équilibrer les comptes. Ensuite, une qualification en Ligue des Champions est impérative pour séduire le joueur.

Outre le prix, il y a la concurrence. L’Atlético Madrid a déjà pris des renseignements. Le club espagnol dispose d’arguments financiers et sportifs solides pour devancer les Phocéens. Le RB Leipzig est également sur le coup.

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