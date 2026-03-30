Mercato OM : Benatia relance les négociations avec Joël  

L’OM s’active pour boucler le transfert de Joël Ordoñez dès cet été. Le défenseur équatorien, qui avait failli rejoindre la cité phocéenne l’an dernier, reste une priorité absolue pour la direction olympienne.

Mercato OM : Joël Ordoñez vers Marseille cet été ?

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia veut relancer un ancien dossier en Belgique. L’été dernier, Joël Ordoñez était à deux doigts de signer en Provence. Le joueur de 21 ans avait même donné son accord personnel. Mais l’opération a capoté car le Club Bruges exigeait un effort financier supérieur aux 30 millions d’euros proposés par l’Olympique de Marseille.

Finalement, personne n’a bougé. Marseille ne l’oublie pas et compte bien revenir à la charge. Mais il y a la menace d’un géant de Serie A. L’Inter Milan suit désormais de près l’international équatorien aux 15 sélections. Estimé entre 20 et 25 millions d’euros par les médias italiens, son prix pourrait s’envoler. Une performance solide lors de la prochaine Coupe du monde avec l’Équateur va faire exploser sa valeur marchande.

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L’OM veut passer à l’attaque pour renforcer l’équipe de Habib Beye. Il pourrait remplacer Leonardo Balerdi. L’Argentin n’entre pas pleinement dans les plans du nouveau coach marseillais. Selon Passione Inter, le club marseillais est prêt à retenter sa chance pour Joël Ordoñez, conscient que l’offre de l’an passé ne suffira probablement plus face à la concurrence européenne.

Tout dépendra des résultats sportifs. Pour attirer le natif de Guayaquil et s’aligner sur les exigences de Bruges (qui demandait entre 35 et 40 millions d’euros selon L’Équipe), Marseille doit impérativement se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Sans cette manne financière et ce prestige sportif, le club devra chercher un autre joueur.

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