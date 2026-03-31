Mercato OM : Une nouvelle fraîche tombe pour Greenwood

L’Atlético Madrid insiste pour Mason Greenwood. Ce géant de Liga prépare une offre XXL pour ce buteur de l’OM.

Mercato OM : Greenwood de retour en Liga ?

L’Atlético Madrid cible Mason Greenwood. L’Anglais domine la Ligue 1. À l’OM, il enchaîne. Il marque, il crée, il pèse. Quinze buts en Ligue 1 déjà. Et des passes décisives en plus. Il est actuellement l’un des finisseurs les plus redoutables du championnat de France.

L’Espagne connaît déjà son talent. Avant de rejoindre la cité phocéenne, le joueur avait relancé sa carrière lors d’un prêt concluant à Getafe, où ses 10 réalisations en 36 rencontres avaient prouvé sa parfaite adaptation au football ibérique.

Les Colchoneros préparent une offensive cet été. Le club de Madrid cherche un remplaçant à Griezmann. Le départ probable du meneur de jeu français oblige l’Atlético à prospecter activement, et le profil de l’actuel Marseillais figure désormais en haut de leur liste de recrutement.

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Le club a exploré d’autres pistes. Les dirigeants madrilènes ont un temps envisagé de recruter Lee Kang-in, mais les exigences financières trop élevées du Paris Saint-Germain ont rapidement refroidi leurs ardeurs.

Mason Greenwood représente donc une option plus accessible et cohérente, grâce à sa polyvalence technique et sa connaissance préalable de la Liga. L’Olympique de Marseille pourrait voir s’ouvrir un dossier brûlant lors du prochain marché des transferts.

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