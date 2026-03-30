Mercato OM : Benatia accélère pour un milieu, accord proche !  

La direction de l’OM tend la main à un milieu de terrain malien en Angleterre pour le mercato estival. Les deux camps pourraient bientôt trouver un accord.

Mercato OM : Un milieu malien arrive

L’OM surveille à nouveau Yves Bissouma. Selon les informations de Goals Xtra, le club phocéen garde un œil attentif sur le milieu malien. Actuellement sous contrat avec Tottenham, le joueur pourrait quitter Londres librement cet été. Son bail expire effectivement en juin prochain. Cette situation contractuelle avantageuse attire les dirigeants marseillais.

Ce n’est pas la première fois que le nom de l’ancien Lillois circule du côté du Vélodrome. À 29 ans, Bissouma apportera d’expérience pour renforcer l’entrejeu olympien. Toutefois, Marseille n’est pas seul sur le coup. L’OGC Nice manifeste également un intérêt concret pour le récupérer. À Tottenham, les dirigeants ne semblent pas vouloir prolonger l’aventure avec lui au-delà de cette saison.

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Bissouma ronge son frein en Angleterre. Avec seulement huit apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain manque cruellement de temps de jeu. Ce faible temps de jeu pourrait devenir un atout pour ses prétendants. L’idée serait de relancer un joueur talentueux qui cherche avant tout de la continuité sur le terrain.

Pourquoi l’OM insiste-t-il sur cette piste ? L’entrejeu marseillais est en plein chantier. Pierre-Emile Højbjerg, Bilal Nadir, Arthur Vermeeren pourraient tous quitter le navire cet été. Le club doit anticiper pour ne pas sombrer. Ainsi donc, le profil d’Yves Bissouma reste une priorité pour le prochain mercato estival. Le Malien serait chaud pour poser ses valises à Marseille.

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