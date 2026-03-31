Mercato OM :  Dorgeles Nene attendu à Marseille cet été ?

L’OM dégote le successeur de Mason Greenwood en Turquie. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato OM : Bentaia a trouvé le successeur de Mason Greenwood

Mason Greenwood passe peut-être ces derniers mois à Marseille. Il pourrait quitter le club à la fin de la saison. La direction de l’OM cherche déjà son successeur. Le club phocéen s’intéresse à Dorgeles Nene. En pleine forme au Fenerbahçe en Turquie, l’ailier malien affole le marché des transferts.

Dorgeles Nene met tout le monde d’accord à Istanbul. Ses statistiques impressionnent : 12 buts et 11 passes décisives cette saison. Les grands clubs européens l’observent de près. Le club turc, qui avait déboursé 18 M€ pour l’arracher au RB Salzbourg, se montre gourmand. Fenerbahçe exige désormais 25 M€ pour entamer des discussions cet été.

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L’Olympique de Marseille est en pole position selon le média turc Sabah. Malgré la concurrence de clubs anglais et russes, les dirigeants marseillais avancent leurs pions. Le jeune crack va combler le potentiel départ de Mason Greenwood. Marseille doit renflouer ses caisses et envisage des ventes importantes.

Nene a les atouts pour devenir le nouveau roi du Vélodrome. Il sait créer, il sait finir, et il résiste à la pression. Le contrat de Nene court jusqu’en 2030, ce qui protège les intérêts de Fenerbahçe. Son salaire de 1,5 M€ annuel ne pose aucun problème à la structure budgétaire olympienne. C’est une opportunité.

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