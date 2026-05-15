Mercato OL : Fonseca confirme pour Endrick et des transferts

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a confirmé le retour d’Endrick au Real Madrid, comme nous l’avions annoncé jeudi.

Fonseca : « Ce sera difficile pour Endrick de rester à l’OL »

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L’OL tente bel et bien de garder Endrick pour une saison entière, mais le Real Madrid refuse de le laisser à nouveau en prêt. Il va donc rentrer à « La Maison Banche » la semaine prochaine, comme annoncé. Interrogé en conférence de presse, avant le dernier match de la saison, Paulo Fonseca a confirmé le départ définitif du jeune attaquant.

« Pour Endrick, ce sera difficile de rester ici (à Lyon). Le Real Madrid voudra sûrement récupérer le joueur », a-t-il lâché. Grâce à ses performances avec le club rhodanien (8 buts et 8 passes décisives en 20 matchs), l’international Brésilien (15 sélections) a relancé sa carrière.

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« Après sa saison, il sera peut-être à la Coupe du monde et ensuite, il deviendra un joueur du Real Madrid. Après ce qu’il a montré avec l’Olympique Lyonnais, il a prouvé qu’il avait la qualité pour être un joueur du Real Madrid », a justifié le coach des Gones.

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Comme annoncé par Matthieu Louis-Jean (Directeur technique), le club rhodanien a prévu de faire des transferts (ventes), afin de renflouer ses finances. La tendance est validée par Paulo Fonseca. Des joueurs bien cotés sur le marché, notamment Malick Fofana, vont faire l’objet d’un transfert.

Afonso Moreira, la révélation lyonnaise de la saison, peut également rapporter un gros chèque à l’OL, grâce à ses performances cette saison. Idem avec Tyler Morton. « Il y aura des départs, mais j’espère que la majorité des joueurs restera pour les prochaines saisons », a-t-il confirmé.

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