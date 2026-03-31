Mercato OM : Un défenseur anglais se rapproche de Marseille

Le technicien de l’OM, Habib Beye cherche un nouveau patron pour sa défense. Le club phocéen veut Charlie Cresswell.

Mercato : L’OM cible Charlie Cresswell

Le directeur de football de l’OM, Medhi Benatia poursuit sa mission. Bien que son départ soit probable en fin de saison, Frank McCourt exige de lui une implication totale dans les décisions du club. Le dirigeant marocain pilote donc seul le secteur sportif, orphelin de Pablo Longoria.

Cette saison, le secteur défensif de l’OM montre assez de faille. Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard sont en grande difficulté. Facundo Medina souffre souvent de pépins physiques et est annoncé sur le départ. Nayef Aguerd a subi une opération chirurgicale et ne reviendra peut-être pas cette saison. L’Olympique de Marseille cherche donc un roc très solide et technique.

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Charlie Cresswell, 23 ans, est désormais la priorité des pensionnaires du Vélodrome. Recruté par Toulouse à Leeds, le défenseur anglais impressionne par ses performances XXL. Son apport offensif constitue également une arme redoutable. Marseille est prêt à passer à l’attaque cet été. Mais il y a la concurrence.

Le talent de l’Anglais attire les regards. Selon Ben Jacobs, Manchester United et Wolfsburg surveillent de près ses performances. Cet intérêt fait grimper les enchères. Toulouse réclame désormais 25 millions d’euros pour libérer son joueur.

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