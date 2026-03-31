Mercato : Ça chauffe entre l’OM et le PSG !

L’OM et le PSG s’arrachent un jeune roc allemand en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du joueur.

Mercato : Rude bataille entre le PSG et l’OM pour un roc

Le PSG et l’OM convoitent activement les jeunes pépites. Ces derniers jours, ces deux clubs de Ligue 1 ciblent l’Allemand Karim Coulibaly. Ce défenseur central, qui évolue au Werder Brême, suscite un engouement massif avant l’ouverture du marché estival. Ses dirigeants confirment d’ailleurs cet intérêt croissant.

Au PSG, le sort de Lucas Beraldo alimente toutes les discussions. Si certaines sources mentionnent une possible extension de contrat à Paris, d’autres prédisent son départ cet été. Une séparation ne surprendrait personne, tant les performances du Brésilien déçoivent depuis son transfert. Face à ce constat, l’état-major parisien anticipe et cherche un nouveau spécialiste à ce poste.

Le champion de France figure ainsi en bonne place parmi les prétendants de Karim Coulibaly, 18 ans. Les émissaires parisiens ont observé de près le joueur du Werder. Ils apprécient son profil. International Espoirs allemand, Coulibaly possède les atouts techniques nécessaires pour s’intégrer au système de jeu de Luis Enrique.

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Mais un fossé sépare encore le jeune talent de la capitale française. Le coût du transfert constitue le premier frein majeur. Le Werder Brême exige entre 40 et 50 millions d’euros pour racheter ses trois dernières années d’engagement. Il faut dire que la valeur marchande de l’Allemand explose.

Le PSG n’est pas seul sur le dossier. Chelsea, Newcastle et Naples suivent également le dossier de près. Même l’Olympique de Marseille est mentionné, bien que le club phocéen semble manquer de ressources financières pour s’aligner. Le club allemand, de son côté, maintient la pression sur les acheteurs potentiels.

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