Présidence : Mohamed Bouhafsi, l’homme idéal pour l’OM ?

À la recherche d’un nouveau président pour combler le vide laissé par Pablo Longoria, l’OM aurait coché le nom de Mohamed Bouhafsi. Mais le journaliste français a-t-il le profil idéal pour le poste ?

OM : Mohamed Bouhafsi, favori pour remplacer Longoria ?

Lundi soir, Daniel Riolo a révélé sur le plateau de l’After Foot que le nom du journaliste Mohamed Bouhafsi est celui qui « circule le plus » en ce moment pour succéder à Pablo Longoria à la présidence de l’OM. Le journaliste, qui n’a jamais caché son amour de pour le club marseillais, en aurait même fait « un des objectifs de sa vie », selon Riolo, qui assure que son homologue a le profil idéal pour le poste.

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« Il connaît Frank McCourt, il connaît Medhi Benatia qui va partir, il connaît Habib Beye si celui-ci doit rester, les joueurs, les agents… Son carnet d’adresses dans le foot et ses réseaux sont très importants », a notamment expliqué l’éditorialiste. Mais qui est effectivement Mohamed Bouhafsi ?

Mohamed Bouhafsi, le Jean-Michel Aulas de l’OM ?

Âgé de 33 ans, Mohamed Bouhafsi, l’animateur de C à vous sur France 5, est aussi dirigeant d’une branche de la société audiovisuelle Mediawan après avoir travaillé pendant dix ans à RMC Sport. Sans expérience au sein d’un club professionnel, encore moins en tant que président, le journaliste sportif a-t-il les armes nécessaires pour diriger un club comme l’Olympique de Marseille ?

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Daniel Riolo défend son profil en expliquant sur les antennes de la radio métropolitaine : « l’expérience, il n’en a pas pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot n’en avait pas, comme Jean-Michel Aulas n’en avait pas, comme Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il ne coche pas dans ce que dit McCourt, c’est l’expérience. Mais il a l’expérience de diriger une aile de Mediawan, c’est plus de 100 personnes donc il est habitué à ça […] Il n’y a aucun modèle ou profil avec des prérequis pour cette fonction. Ça n’existe pas. »

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Et même s’il s’est retiré du football depuis 2021, le Franco-Algérien serait partant pour le défi marseillais. « Je sais que ça l’intéresse, je sais que c’est l’un des objectifs de sa vie. Nous, on l’a connu super jeune, mais c’était il y a quinze ans, il a fait son parcours. Je répète qu’au niveau du sportif, de la politique, de la ville de Marseille, de la société marseillaise dans son ensemble, il colle parfaitement », a ajouté Daniel Riolo. Reste maintenant à voir si Frank McCourt va effectivement nommer Mohamed Bouhafsi pour mettre fin à l’intérim d’Alban Juster à la présidence de l’OM.

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