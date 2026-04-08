Mercato : le Stade Rennais déchire l’offre d’un club allemand  

Un club allemand fait le forcing pour déloger le meilleur buteur du Stade Rennais cette saison. Les dirigeants rennais disent non à son départ.

Mercato : le Stade Rennais veut garder Esteban Lepaul

Auteur d’un doublé samedi dernier, Esteban Lepaul a porté le Stade Rennais vers la victoire lors du derby breton face au Stade Brestois. L’ancien Angevin survole cette saison 2025-2026. Son avenir chez les Rouge et Noir suscite déjà de vives interrogations.

Sur les huit dernières rencontres, le buteur a trouvé sept fois le chemin des filets. Son bilan s’élève désormais à 16 buts en 28 matchs. Le numéro 9 justifie amplement les 13,5 millions d’euros investis par Rennes à l’été 2025. Cette ascension fulgurante le place en concurrence directe avec Mason Greenwood et Joaquin Panichelli pour le titre de meilleur buteur du championnat.

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En janvier dernier, le club allemand de Stuttgart a tenté une approche, mais la direction bretonne a décliné l’offre. Cette formation de Bundesliga revient à la charge. Le SRFC pourrait-il changer d’avis face à de nouvelles propositions cet été ? Il semble improbable que le club se sépare du Bourguignon après seulement une saison sous les ordres de Franck Haise.

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Le directeur sportif Loïc Désiré prévoit un dégraissage de l’effectif pour l’été 2026, mais Lepaul est jugé intransférable. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le crack français ne partira qu’en cas d’offre irrefusable. Sa valeur marchande suit une courbe impressionnante : estimée à 12 millions d’euros en octobre 2025, elle atteint aujourd’hui les 20 millions d’euros. Une vente garantirait un joli chèque aux dirigeants. Mais son départ n’est pas à l’ordre du jour. Perdre un tel atout fragiliserait grandement le projet sportif de Franck Haise.