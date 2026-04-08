ASSE : Fin de saison annoncée, un premier départ acté ?

Un joueur de l’ASSE, blessé et absent depuis quatre matchs consécutifs, annonce la possible fin de sa saison. Il pourrait être le premier départ du club, si cela se confirme.

ASSE : En reprise, Florian Tardieu travaille en salle

Taulier de l’entrejeu de l’ASSE, Florian Tardieu est touché au mollet depuis fin février. Il revenait pourtant d’une blessure au genou et avait manqué les 22e et 23e journée de Ligue 2. Donnant de ses nouvelles après le match des Verts contre l’AS Nancy, le milieu de terrain n’est pas certain de rejouer avec les Verts cette saison.

Il a laissé planer un gros doute sur son probable retour pour les cinq derniers matchs du championnat. « Personnellement, si ça ne tenait qu’à moi, je serais déjà sur le terrain, mais d’après l’avis médical, il ne faut pas prendre de risques, alors… ! », a fait savoir le joueur de 34 ans, dans des propos rapportés par Peuple-Vert, avant de donner plus de détails : « On est en salle, on bosse, on essaie de revenir au plus vite, mais ça prend du temps… ».

Tardieu évoque une possible fin de saison pour lui

Après avoir profité de la trêve internationale en famille et s’être « changé les idées », il se dit prêt pour la dernière ligne droite de la saison, même en dehors de la pelouse ! « Nous sommes revenus pour le sprint final avec les copains. On va les accompagner, même si ça sera en dehors des terrains peut-être… Mais on est là », a déclaré Florian Tardieu.

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Si le numéro 10 de l’AS Saint-Etienne ne revient pas avant le dernier match de Ligue 2, programmé le 9 mai 2026, ce serait la fin pour lui sous le maillot des Verts. Parce qu’il est en fin de contrat en juin 2026 et la Direction stéphanoise ne lui a pas proposé de prolongation, à ce jour.