Mercato OM : Marseille change d’avis pour un transfert à 20M€

‎Dans un mercato estival qui s’annonce mouvementé, l’OM revoit sa position sur un transfert clé estimé à 20 millions d’euros. Alors que le suspense entourait sa venue définitive, le club phocéen semble privilégier la prudence autour du cas Arthur Vermeeren.

Mercato OM : ‎Un dossier à 20M€ désormais en suspens

‎Longtemps considéré comme une signature quasi acquise, le milieu de terrain en provenance du RB Leipzig voit désormais son avenir à Marseille s’embrouiller. Arrivé en prêt, Arthur Vermeeren a su séduire par sa technique et sa maturité étonnante pour son âge. « L’idée est de continuer avec lui, mais si demain il arrive quelque chose, ça fait partie du football », confiait Medhi Benatia sur RMC dans l’After Foot.

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‎Cette déclaration met en lumière l’état d’esprit du club : l’OM ne veut pas se précipiter sur une option d’achat de 20M€ sans être certain du rendement à long terme. La patience devient un mot d’ordre, et la décision finale pourrait basculer en fonction des derniers mois de compétition.

‎Les prêts qui changent la donne

‎Pendant ce temps, certains joueurs prêtés à Marseille s’inscrivent déjà dans le futur du club. Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah verront leur option d’achat activée, consolidant un effectif que l’Olympique de Marseille souhaite à la fois compétitif et équilibré. ‎À l’inverse, l’international belge Arthur Vermeeren, malgré ses qualités, ne poursuivra pas l’aventure.

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Le coût de son transfert ne correspond pas au rendement observé cette saison, et il retournera au RB Leipzig, toujours sous contrat jusqu’en 2029. Cette gestion financière prudente montre la rigueur stratégique de la direction sportive.

‎Une approche mesurée pour viser l’équilibre

‎Le club phocéen semble désormais adopter une vision long terme plutôt que des coups médiatiques. La possibilité de recruter définitivement le milieu à 20M€ reste ouverte, mais seulement si toutes les conditions sportives et financières sont réunies.

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‎Cette prudence pourrait s’avérer payante : elle permet à l’OM d’évaluer la progression du joueur dans les mois à venir et de sécuriser un investissement majeur avec moins de risques..