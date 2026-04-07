Mercato Stade Rennais : Yassir Zabiri poussé vers la sortie ?

Ça se bouscule pour l’avenir de Yassir Zabiri au Stade Rennais. L’attaquant marocain est en difficulté et les dirigeants rennais envisagent de l’envoyer en prêt.

Mercato Stade Rennais : Yassir Zabiri sur le départ cet été ?

Ça sent mauvais pour Yassir Zabiri au Stade Rennais. Le club breton s’est attaché ses services pour remplacer Kader Meïté. Mais il peine à sortir ses muscles. Recruté cet hiver pour 10 millions d’euros, l’ancien joueur de Famalicão n’est pas venu en Bretagne pour rester sur le banc. Sa réputation s’était construite sur un Mondial U20 étincelant avec le Maroc.

À 21 ans, il portait l’espoir de succéder à Kader Meïté, dont le départ en Arabie saoudite avait rapporté 30 millions d’euros au club. Mais la Ligue 1 ne lui fait aucun cadeau. Depuis février, Zabiri n’a disputé que 26 petites minutes de jeu. C’est trop peu. Franck Haise, l’entraîneur rennais, ne semble pas encore convaincu par ses performances actuelles.

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Le staff connaissait pourtant bien son talent. Formé à l’Académie Mohammed VI, Zabiri livrait des performances XXL au Portugal : 4 buts en 12 matchs. Son profil plaisait énormément. Habib Beye, l’ancien coach, avait d’ailleurs validé sa venue avant de quitter ses fonctions.

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Mais le changement d’entraîneur a tout bousculé. Le Lion de l’Atlas ne retrouve pas sa forme à Rennes. Il paraît aussi perdu dans le système tactique de Haise. L’idée d’un départ temporaire circule déjà dans les bureaux du club. Un prêt permettrait à Zabiri de s’aguerrir loin de la pression du Roazhon Park. La décision finale pourrait tomber dans les prochaines semaines.