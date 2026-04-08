Mercato PSG : Luis Campos prépare un coup incroyable en Premier League

La direction du PSG cible une pépite de Chelsea pour le prochain mercato estival. Les Anglais ne sont pas vendeurs.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un buteur brésilien

Le PSG surveille Estêvão Willian. Ce jeune talent brésilien, qui brille actuellement sous les couleurs de Chelsea, figure en bonne place sur la liste des recruteurs parisiens pour le prochain marché estival.

À 18 ans, le joueur impressionne. L’international brésilien met tout le monde déjà d’accord, alors qu’il poursuit sa progression au sein de l’effectif londonien. Chelsea croit en lui : son contrat s’étend jusqu’en juin 2033. Malgré ce bail de longue durée, les dirigeants du Paris SG gardent un œil attentif sur sa situation.

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Ses statistiques confirment son potentiel. Cette saison, le crack auriverde fait trembler les filets. Bilan : 8 buts et 4 passes décisives en 34 matchs. De telles performances justifient l’intérêt des grandes écuries européennes, le PSG en tête, qui cherchent à sécuriser les stars de demain.

Le club de la capitale mise sur la jeunesse. En quête de profils explosifs pour dynamiser son secteur offensif, Paris voit en Estêvão Willian le candidat idéal. Sa créativité balle au pied et sa pointe de vitesse correspondent à la nouvelle stratégie sportive du club. Mais l’affaire ne sera pas facile à conclure.

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Chelsea ne lâchera pas sa pépite facilement. Le club anglais compte s’appuyer sur le Brésilien pour construire son futur, rendant les discussions difficiles pour Luis Campos et ses équipes. Pour faire plier la direction londonienne, Paris devra probablement formuler une proposition financière hors norme.