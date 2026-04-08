‎Mercato : Le PSG sur le point de réaliser un transfert choc

‎Le PSG pourrait frapper un grand coup lors du prochain mercato estival en ciblant l’un des jeunes talents les plus prometteurs du Brésil. Une lutte acharnée s’annonce sur ce dossier, avec des enjeux financiers et sportifs colossaux.

‎Mercato PSG : Un joyau brésilien dans le viseur parisien

‎Depuis São Paulo, une jeune étoile fait tourner toutes les têtes du football européen. Le milieu offensif brésilien Erick Belé, 19 ans, figure désormais sur les radars du PSG, qui envisagerait de l’attirer dans la capitale. Suivi de près pour ses prestations au sein du club de SE Palmeiras, ce natif de Flores da Cunha a impressionné avec les équipes de jeunes, notamment lors de la Copa Libertadores U20.

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‎Le profil de Belé séduit : polyvalent, technique et doté d’une vision de jeu mature pour son âge, il représente le prototype de talent que Paris cherche à intégrer pour la saison à venir. Son contrat, court jusqu’en 2028, donne à Palmeiras une position de force dans les négociations.

‎Une bataille européenne s’annonce

‎Mais Paris ne serait pas seul dans cette course effrénée. Des clubs prestigieux comme Liverpool FC et le club italien de Parma Calcio 1913 seraient également prêts à formuler des offres pour le jeune prodige. ‎Selon ESPN Brasil, les formations intéressées envisageraient des propositions à hauteur d’environ 20 millions d’euros, tandis que Palmeiras viserait près de 40 millions d’euros pour lâcher sa pépite.

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Cette différence significative de valorisation pourrait jouer en faveur du PSG, dont la capacité financière peut supporter un tel investissement si l’intérêt sportif est confirmé. ‎Ce possible transfert s’inscrit dans une stratégie de recrutement qui combine aujourd’hui expérience et jeunesse. Après avoir lancé des Brésiliens tels que Lucas Beraldo ou Gabriel Moscardo, Paris semble déterminé à continuer d’exploiter ce vivier riche en talents.

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‎Si Belé venait à rejoindre le PSG, cela marquerait un tournant dans l’approche du club vis‑à‑vis des jeunes talents sud‑américains, oscillant entre espoir et potentiel immédiat. Cela renforcerait aussi l’idée que Paris n’hésite plus à miser sur des joueurs encore en devenir, prêts à éclore sous les projecteurs du Parc des Princes.