Mercato ASSE : Le successeur de Larsonneur déniché à 8M€ ?

L’ASSE avance ses pions sur le mercato pour consolider son retour en Ligue 1 et semble avoir jeté son dévolu sur un gardien en pleine lumière. Hervé Koffi, actuellement à Angers SCO, pourrait devenir la pièce maîtresse du renouveau stéphanois pour 8 millions d’euros.

‎Mercato ASSE : Hervé Koffi pour remplacer Larsonneur à Saint-Etienne ?

‎Le gardien burkinabè Hervé Koffi n’a cessé de surprendre cette saison sous les couleurs d’Angers SCO. Prêté par le RC Lens, il enchaîne les clean sheets et les arrêts décisifs, gagnant en confiance match après match. À 29 ans, il atteint un palier qui attire naturellement l’attention des clubs en quête de stabilité à ce poste si stratégique.

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‎Pour l’ASSE, encore en quête d’un successeur fiable à Gautier Larsonneur, l’opportunité semble idéale. Les Verts, bien partis pour retrouver la Ligue 1, ont besoin d’un gardien capable d’apporter de l’assurance derrière une défense souvent remaniée. Koffi, par sa régularité et son expérience dans le championnat, répond parfaitement à ce profil.

‎Un investissement stratégique pour Sainté

‎L’ASSE pourrait mettre sur la table une enveloppe proche de 8 millions d’euros pour s’attacher les services de Koffi. Une somme élevée pour un gardien encore peu connu du grand public, mais justifiée par sa progression et sa valorisation actuelle. La direction stéphanoise voit dans ce recrutement une solution à long terme, capable d’accompagner la montée en puissance de l’équipe dans l’élite.

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‎Pour Lens, ce transfert représenterait un coup financier intéressant. Recruté à 2,5 millions l’été dernier, Koffi a doublé sa valeur marchande grâce à ses performances remarquées à Angers. Une opportunité pour le club nordiste de réinvestir dans son effectif ou de préparer le départ éventuel de Robin Risser vers d’autres horizons européens.

‎L’avenir nordiste, entre Lens et Premier League

‎La situation au RC Lens reste un facteur clé. Robin Risser, actuel numéro un, est courtisé par la Premier League, notamment Newcastle, et pourrait quitter l’Artois dans les prochains mois. Si ce scénario se concrétise, Koffi pourrait devenir le gardien titulaire de Lens, modifiant les plans de Saint-Étienne.

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‎Pour les Verts, la fenêtre de tir est donc limitée. Un transfert rapide pourrait assurer la sécurisation d’un gardien déjà éprouvé en Ligue 1, capable de porter le club dès la reprise et de mettre fin aux incertitudes derrière les cages. C’est un pari réfléchi, mêlant expérience, timing et opportunité économique, exactement ce que le mercato exige aujourd’hui.