Mercato Stade Rennais :  Nouvelle offre XXL pour Abdelhamid Ait‑Boudlal

Le Stade Rennais est de nouveau attaqué. Après le départ de Jérémy Jacquet, un autre roc pourrait aussi quitter le Roazhon Park lors du prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Abdelhamid Ait-Boudlal sur le départ cet été ?

Un géant d’Allemagne sollicite la révélation du Stade Rennais. Abdelhamid Ait-Boudlal, jeune international marocain, figure désormais sur les tablettes du Borussia Dortmund pour renforcer sa défense.

À Rennes, Abdelhamid Ait-Boudlal montre tout son potentiel. Ce défenseur central de 19 ans, formé à l’Académie Mohammed VI, a posé ses valises au Roazhon Park en 2024. Au fil des mois, il a commencé par progresser.

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Ses prestations avec le SRFC et le Maroc ont séduit le Borussia Dortmund et d’autres cadors européens. Selon Sky Sport Allemagne, les dirigeants allemands ont identifié Ait-Boudlal comme une priorité pour renforcer leur défense.

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Le club cherche des joueurs à fort potentiel pour aider l’équipe. Pour le moment, le deal n’est pas scellé. Le Borussia Dortmund a juste pris des renseignements. Le joueur a paraphé un bail avec le Stade Rennais jusqu’en 2028. Sur Transfermarkt, il vaut 10 millions d’euros. Mais Rennes n’entamera pas des pourparlers à moins de 25 millions d’euros.