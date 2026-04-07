Mercato Stade Rennais :  Nouvelle offre XXL pour Abdelhamid Ait‑Boudlal

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Le Stade Rennais est de nouveau attaqué. Après le départ de Jérémy Jacquet, un autre roc pourrait aussi quitter le Roazhon Park lors du prochain mercato estival.
Mercato Stade Rennais : Abdelhamid Ait-Boudlal sur le départ cet été ?
Un géant d’Allemagne sollicite la révélation du Stade Rennais. Abdelhamid Ait-Boudlal, jeune international marocain, figure désormais sur les tablettes du Borussia Dortmund pour renforcer sa défense.
À Rennes, Abdelhamid Ait-Boudlal montre tout son potentiel. Ce défenseur central de 19 ans, formé à l’Académie Mohammed VI, a posé ses valises au Roazhon Park en 2024. Au fil des mois, il a commencé par progresser.À voirMercato PSG : Accord bouclé pour l’arrivée du phénomène Erick Belé ?
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Ses prestations avec le SRFC et le Maroc ont séduit le Borussia Dortmund et d’autres cadors européens. Selon Sky Sport Allemagne, les dirigeants allemands ont identifié Ait-Boudlal comme une priorité pour renforcer leur défense.
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Le club cherche des joueurs à fort potentiel pour aider l’équipe. Pour le moment, le deal n’est pas scellé. Le Borussia Dortmund a juste pris des renseignements. Le joueur a paraphé un bail avec le Stade Rennais jusqu’en 2028. Sur Transfermarkt, il vaut 10 millions d’euros. Mais Rennes n’entamera pas des pourparlers à moins de 25 millions d’euros.