‎Mercato PSG : Camavinga à Paris cet été ? Voici ce que vous ignorez

‎‎Il flotte sur le mercato du PSG un parfum d’audace et d’inconnu, et le nom d’Eduardo Camavinga ne cesse de revenir avec insistance. Entre les besoins stratégiques de Paris et la prudence calculée du Real Madrid, la bataille de l’été s’annonce bien plus subtile qu’un simple transfert chiffré.

‎‎Mercato : Un été où le PSG veut frapper juste

‎Au PSG, le mercato n’a plus vocation à être un catalogue de noms ronflants, mais un outil d’ingénierie sportive. La priorité ? Renforcer l’entrejeu, secteur qui manque encore d’un joueur capable de lier intensité, créativité et volume. De là naît l’intérêt récurrent pour Eduardo Camavinga, profil caméléon capable de jouer relayeur, sentinelle ou même piston quand l’urgence l’exige.

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‎Si l’idée d’un retour en France du milieu tricolore séduit, l’équation est autrement plus délicate lorsqu’il s’agit de convaincre le Real Madrid, encore moins disposé à brader l’un de ses joueurs les plus polyvalents.

‎‎Mercato PSG : Camavinga au Paris SG ? Possible… mais seulement à un prix XXL

‎Dans une intervention très suivie, Fabrizio Romano a tenu à clarifier la position madrilène : ‎« De ce que je sais, le Real Madrid ne considère pas Eduardo Camavinga hors du projet ou de le vendre à tout prix », souligne-t-il. ‎Le message est clair : Camavinga n’a jamais été mis sur la rampe de sortie. Mieux encore, il reste un élément considéré comme stratégique dans la rotation du club.

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‎Mais le mercato a ses zones grises, et l’Italien le rappelle : ‎« En cas de bonne offre, le Real Madrid pourrait revoir sa position avec Eduardo Camavinga ». ‎Madrid ne ferme jamais totalement la porte à une vente, mais la clé est connue : une proposition hors norme. ‎‎« Si cette grosse offre, attractive pour le joueur et le club, ne vient pas, le Real Madrid n’est pas désespéré », insiste Romano.

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‎En clair : pas d’offre XXL, pas de négociation. Le Real, serein sur ses finances, n’a aucune obligation de céder. ‎Pour le Paris SG, qui veut désormais calibrer chaque recrutement en fonction des besoins réels, cela impose un arbitrage complexe : investir massivement sur Camavinga ou prioriser d’autres postes stratégiques ?

‎Un intérêt parisien oui… mais aucune démarche concrète

‎Toujours selon le spécialiste du mercato, Paris n’a pas avancé ses pions : ‎« Je ne suis pas au courant de contacts entre le PSG et Camavinga jusqu’à présent », a-t-il fait remarquer. ‎Un aveu important, qui tranche avec les rumeurs insistantes venues de France. Le PSG admire le joueur (normal, c’est un international français au potentiel immense) mais n’a pas ouvert la moindre discussion formelle.‎

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‎Camavinga coche toutes les cases d’un joueur “made for PSG version Luis Enrique” : projection, volume de courses, qualité à la récupération, capacité à accélérer le tempo. On parle d’un milieu qui a déjà brillé en Ligue des champions avant ses 21 ans et qui peut tenir trois postes sans perdre en efficacité.

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‎Sur le plan sportif, Camavinga apporterait une densité au milieu parisien. ‎Sur le plan économique : engager plus de 80 ou 90 millions dans un poste déjà chargé pourrait questionner. ‎Mais une certitude demeure : le Paris SG est prévenu, le Real ne bradera pas son international français. Et si Paris veut vraiment Camavinga, l’été s’annonce aussi costaud que stratégique.