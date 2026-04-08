‎OM-Metz : Officiel ! Une annonce importante pour le duel

‎‎À quelques jours d’un duel entre l’OM et le FC Metz, qui peut radicalement infléchir la fin de saison marseillaise, une annonce vient de tomber. L’Olympique de Marseille, en plein doute, connaît l’identité de l’arbitre de cette rencontre la 29e journée de Ligue 1.

‎‎Stéphanie Frappart au sifflet de OM-Metz

‎Avec deux revers consécutifs avalés comme des pilules amères, les Phocéens abordent ce OM–Metz avec la fébrilité d’un géant fatigué. Habib Beye tente de raviver une dynamique éteinte, conscient que chaque détail compte désormais. Et justement, l’un de ces détails vient d’être scellé : Stéphanie Frappart dirigera la rencontre de vendredi soir au Vélodrome.

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‎Sa présence n’est jamais anodine. Internationale, expérimentée, elle s’est forgée la réputation d’une arbitre au calme imperméable, capable de tenir des matches sous tension où d’autres se liquéfieraient. Pour Metz, lanterne rouge accrochée à ses crampons, cette désignation ne change rien à l’urgence de l’instant. Pour Marseille, elle ajoute une dose de pression supplémentaire.

Frappart-O. Marseille, acte 3 cette saison !

‎Frappart n’a dirigé les Olympiens qu’à deux reprises cette saison, avec un bilan contrasté : une défaite en championnat et une qualification en Coupe. De quoi nourrir quelques discussions de comptoir, mais surtout rappeler que Marseille devra d’abord dompter ses propres démons avant de s’interroger sur le sifflet.

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‎Son équipe arbitrale, renforcée par l’assistance vidéo placée sous la responsabilité de Marc Bollengier, épaulé par Gaël Angoula, garantit un cadre maîtrisé. Par ailleurs, autour du terrain, Stéphanie Frappart sera assistée par Mikaël Berchebru et Cédric Favre. Le quatrième arbitre sera Mickaël Leleu.