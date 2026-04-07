Mercato Stade Rennais : 18 buts, un goleador rend fou Haise  

Des mouvements sont attendus au Stade Rennais cet été. Pour renforcer leur attaque la saison prochaine, les dirigeants bretons s’intéressent de près à un crack en Italie.

Mercato : Le Stade Rennais cible un prodige à 18 buts

Le Stade Rennais déniche un talent en Italie pour le prochain mercato estival. Les recruteurs du Roazhon Park visent une pépite en pleine forme. Selon plusieurs indiscrétions, le nom de Nicolo Baldo figure en haut de leur liste. Ce jeune joueur de 19 ans appartient actuellement à l’Atalanta Bergame.

Bien qu’il évolue encore avec les U20, ses statistiques impressionnent du beau monde. Il comptabilise déjà 18 buts et 8 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. L’Europe entière observe son éclosion. Le club breton, très réactif, souhaite dégainer le premier pour conclure ce dossier avant la concurrence.

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La pépite de Bergame séduit les dirigeants rennais. Cependant, Rennes n’avance pas seul sur cette piste. Le journaliste italien Nicolo Schira confirme ainsi l’intérêt de Stuttgart pour l’attaquant. Les Allemands sont prêts, eux aussi, à s’attacher ses services. Reste désormais à connaître les envies du joueur. Le projet rennais va-t-il convaincre le jeune buteur italien de poser ses valises en Bretagne ?