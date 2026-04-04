Mercato Stade Rennais : Trois départs confirmés à Rennes  

La direction du Stade Rennais ne badinera pas lors du prochain mercato estival. Certains joueurs sont poussés vers la sortie.

Mercato : Le Stade Rennais prépare un nouveau dégraissage

Le Stade Rennais attend l’ouverture du mercato d’été pour sceller le sort de certains indésirables. Certains mouvements sont attendus pour redonner force à l’équipe de Franck Haise.

Entre l’été 2025 et l’hiver 2026, Rennes a investi environ 90 M€. Parallèlement, les ventes ont rapporté près de 140 M€ aux caisses du club. Le dernier mercato hivernal est resté intense. On retient notamment le départ de Kader Meïté. Malgré son désir de rester, le jeune attaquant a rejoint les Saoudiens d’Al-Hilal pour 30 M€. Le directeur sportif, Loïc Désiré a indiqué que le grand dégraissage est pour cet été. Plusieurs profils sont concernés.

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Albert Gronbaek va partir. Le milieu danois, prêté successivement au Genoa et à Hambourg, ne sera pas conservé. Jordan James est aussi concerné. Actuellement à Leicester City, le Gallois ne restera pas à Rennes. Mikayil Faye va aussi plier ses bagages. Le défenseur sénégalais, envoyé à Cremonese avec option d’achat, devrait quitter définitivement la Bretagne.

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L’avenir de Seko Fofana n’est pas encore tranché. Sous contrat jusqu’en 2029, le milieu ivoirien de 30 ans termine son prêt au FC Porto. À son retour, Franck Haise devra trancher sur son utilité dans le projet de jeu. Le club doit aussi gérer des dossiers comme celui de Ludovic Blas. Relancé par Haise après une période difficile sous Habib Beye, le milieu de 28 ans entrera bientôt dans sa dernière année de contrat.