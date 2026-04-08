ASSE : Après Nancy, Montanier rameute les Verts pour l’USLD

L’ASSE a laissé filer quatre points en deux matchs et voit sa marge sur ses concurrents fondre ! Philippe Montanier tire la sonnette d’alarme après Nancy et avant la réception de l’USL Dunkerque.

Montanier tire la sonnette d’alarme : « Plus de joker, c’est fini »

Entamé après la trêve internationale, le sprint final de la Ligue 2 s’est resserré à l’issue de la 29e journée. Le leader, l’ESTAC, et son dauphin l’ASSE ont fait du surplace, en se faisant accrocher respectivement par le Montpellier HSC (2-2) et l’AS Nancy (1-1). En revanche, Le Mans FC s’est rapproché des deux premiers, grâce à sa brillante victoire sur Pau FC (4-0).

Les manceaux sont désormais à 1 point des Stéphanois à cinq matchs de la fin de la saison. Face à cette menace pour la deuxième place, qualificative pour la montée directe, Philippe Montanier a tiré la sonnette d’alarme.

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« Le joker a été utilisé maintenant, c’est fini », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés dans « l’inside du club de cette semaine ». En effet, les Verts avaient été tenus en échec à Grenoble (0-0), puis maintenant à Nancy. Ils ont donc lâché 4 précieux points dans la dernière ligne droite de la saison.

L’ASSE doit maintenant agir et non réagir, selon son coach

Au stade Marcel Picot en Lorraine, l’AS Saint-Etienne a été menée dès la 6e minute de jeu, avant de trouver l’égalisation dans le temps additionnel (90e +7), par Lucas Stassin. Un scénario qui n’est pas du goût de l’entraîneur des Stéphanois. « Bonne réaction, mais il faut maintenant agir et non réagir. Il faut que ça serve de leçon, car ça fait deux matchs à l’extérieur (sans victoire, ndlr) », a-t-il demandé à ses joueurs dans le vestiaire.

L’ASSE accueille l’USL Dunkerque, le samedi 11 avril, au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 30e journée. Elle devra impérativement remporter ce match pour éviter de se faire doubler par Le Mans FC. Le scénario idéal pour Philippe Montanier et ses joueurs est d’avoir leur destin entre les mains jusqu’à l’ultime journée du championnat.

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Ce qui leur éviterait le gros stress lié à incertitude des derniers matchs décisifs. Pour ce faire, ils doivent remporter tous leurs matchs, sans regarder les résultats de leurs concurrents dans la course pour la montée en Ligue 1.