L’ASSE préparée à tous les scénarios pour la montée en L1 ?

L’ASSE s’est fixée pour objectif de monter directement en Ligue 1. Mais est-t-elle préparée à passer par les play-offs et les barrages pour retrouver l’élite, compte tenu du fait que le sprint final est encore indécis.

Sprint final : Le Mans menace l’ASSE, le Red Star et Reims en embuscade

À cinq matchs de la fin de la saison, l’ASSE est deuxième au classement avec 54 points, mais reste sous la menace directe du Mans FC (3e), qui n’est qu’à un petit point. Le Red Star (4e avec 48 points) et le Stade de Reims (5e avec 47 points) sont également en embuscade. Le verdict de la fin de la saison est donc encore loin d’être rendu, du fait qu’il reste encore 15 points en jeu et que les écarts restent relativement serrés dans le top 5.

Le club stéphanois vise la première ou la deuxième places du podium, qui sont qualificatives pour la montée directe. Idem pour l’actuel leader, l’ES Troyes AC, qui compte 58 points, soit 4 points d’avance sur son dauphin.

Saint-Etienne envisage-t-elle d’éventuels play-offs et barrages ?

Après le match nul de l’AS Saint-Etienne à Nancy, elle n’a presque plus de marge et se retrouve sous pression dans le sprint final de la saison. Philippe Montanier et ses joueurs devraient donc envisager le passage par les play-offs et les barrages, pour la montée, et intégrer cela dans les têtes, afin de se préparer à ce ce scénario. Si ce n’est déjà fait.

Selon Béranger Tournier, journaliste à Midi Libre, le but est de remonter en Ligue 2, peu importe le chemin pour y parvenir. « Le titre de champion, je m’en fous complètement. Ce qui compte, c’est la montée en Ligue 1. Elle est tellement importante, surtout au vu des investissements réalisés », a-t-il confié dans le dernier Saint Night Club.

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Pour rappel, le 5e et le 4e du classement final de la Ligue 2 s’affronteront dans un match direct (play-off 1). Le vainqueur de ce match croisera le 3e, ensuite, lors du play-off 2. Celui qui remportera cette confrontation jouera par la suite contre le 16e de la Ligue 1, en aller et retour, pour le compte des barrages. Un long chemin que l’ASSE veut s’éviter, en finissant à l’une des deux premières places du championnat.