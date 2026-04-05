‎Mercato ASSE : KSV tient le remplaçant de Loïc Perrin !

‎‎L’ASSE, sous pression alors que le retour en Ligue 1 se joue sur un fil, prépare déjà une véritable refonte de sa direction sportive. Et dans les bureaux de Kilmer Sports Ventures, un nom circule avec insistance : celui destiné à prendre la suite de Loïc Perrin, figure emblématique arrivée au bout d’un cycle stratégique.

‎‎Mercato ASSE : Un fauteuil qui bouge, KSV active une piste prioritaire

‎Derrière les sourires prudents affichés dans le Forez, une certitude s’impose : Kilmer Sports Ventures veut anticiper. Conscients que la montée reste une bataille indécise, les dirigeants américains refusent de se laisser dicter le tempo. Leur priorité ? Installer un directeur sportif d’expérience pour accompagner un éventuel retour dans l’élite.

Lire aussi : ASSE Mercato: Une importante décision tombe pour Loïc Perrin

À voir

LOSC-RC Lens (3-0) : Une victoire change tout pour l’Europe

‎C’est ici que le nom de Grégory Lorenzi prend une dimension évidente. L’homme qui a façonné le Brest des dernières saisons arrive en fin de cycle en Bretagne. Disponible, structurant, respecté dans les négociations : le profil idéal pour piloter le nouveau projet vert.

‎Lorenzi, l’atout stratégique qui séduit Saint-Etienne

‎Si l’ASSE s’est positionnée, c’est parce que Lorenzi coche exactement les cases que KSV juge essentielles : une connaissance chirurgicale du marché français, un réseau solide et une capacité à optimiser les moyens, même modestes. Autrement dit : le style parfait pour un club qui veut grandir sans brûler la caisse.

Lire aussi : ASSE : Sprint final, les consignes fermes de Montanier

‎Problème : la concurrence est féroce. Six clubs de Ligue 1 (Rennes, Nice, Lens, Lille, Angers et Lorient) se sont déjà renseignés. Une véritable mêlée fermée, où chaque détail comptera. Et Nice, en quête d’une refonte sportive, a même engagé des discussions dès l’hiver dernier.

‎Un tournant pour Perrin… et pour l’ASSE

‎La question, désormais, dépasse le seul mercato : Loïc Perrin vit-il ses derniers instants dans la peau de directeur sportif ? Nommé en 2021, l’ancien capitaine a assuré une transition essentielle et pèse encore dans le vestiaire comme dans les tribunes. Mais son rôle pourrait évoluer, au profit d’une figure plus aguerrie aux rouages du mercato.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Le Cardinal vide son sac après le nul à Nancy

À voir

Stade Rennais : Esteban Lepaul évoque un transfert en Liga !

ASSE : Kevin Pedro blessé ? Montanier donne des nouvelles

‎Ce choix dirait beaucoup des ambitions réelles de KSV : professionnaliser pour accélérer, sans renier l’ADN stéphanois. Le timing, lui, n’a rien d’anodin. Préparer l’arrivée d’un DS avant la montée, c’est éviter la panique estivale et offrir un cap clair.