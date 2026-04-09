OM-Metz : Bonne nouvelle, Habib Beye récupère un renfort

48 heures avant le choc OM-Metz, Habib Beye peut pousser un ouf de soulagement. Son milieu de terrain Himad Abdelli semble remis de sa blessure à la cheville.

OM : Habib Beye soulagé, Himad Abdelli participe à l’entraînement

Bonne nouvelle pour Habib Beye ! L’entraîneur de l’Olympique de Marseille peut compter sur le retour de son milieu de terrain, Himad Abdelli. L’international algérien avait quitté le Rocher monégasque dans un état alarmant. Il avait été aperçu avec une attelle à la cheville et en boitant.

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Cela laissait craindre une indisponibilité prolongée du joueur de 24 ans. Les examens médicaux devaient évaluer la gravité de cette blessure, plongeant l’OM dans l’incertitude la plus totale. Sauf que l’entraînement de ce mardi à La Commanderie a balayé les doutes.

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Les images publiées sur les réseaux sociaux montent Himad Abdelli participant à l’intégralité des exercices. Il était particulièrement actif aux côtés d’Igor Paixao. Cette reprise sans aucune gêne confirme que le joueur postule pour le match de vendredi soir contre Metz. Reste à savoir si Habib Beye l’alignera dans son entrejeu. Une victoire est impérative pour relancer l’OM dans la course à la Ligue des Champions.