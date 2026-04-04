OM : Une bonne nouvelle tombe pour Habib Beye  

Le technicien de l’OM, Habib Beye annonce une bonne nouvelle. Un cadre blessé a repris l’entraînement.

OM : Bonne nouvelle pour Nayef Aguerd

Nayef Aguerd, défenseur marocain de l’OM, poursuit sa phase de reprise. Ce vendredi 3 avril, l’international a retrouvé les terrains d’entraînement. Toutefois, son programme est individuel. Son état physique, marqué par une récente chirurgie, impose cette prudence.

L’entraîneur olympien, Habib Beye, confirme ce retour. Selon lui, la santé du Lion de l’Atlas va mieux. Il ne sera pas avec l’équipe ce dimanche pour le choc contre l’AS Monaco. Le staff médical refuse tout risque inutile. Sa participation au prochain match est donc exclue. L’objectif prioritaire demeure la garantie d’un rétablissement optimal.

À voir

Stade Rennais : Esteban Lepaul évoque un transfert en Liga !

Lire aussi : ‎Mercato : Il recale l’OM après son départ du PSG‎‎‎

Une gêne persistante au bas-ventre a contraint Aguerd à l’opération. Ces douleurs l’affectaient depuis le mois d’octobre. Malgré divers traitements, aucune solution n’avait fonctionné. L’intervention chirurgicale était devenue inévitable pour résoudre ce problème.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : C’est fait, un attaquant attendu à Marseille cet été

Mercato OM : C’est confirmé, un serial buteur arrive

À voir

ASSE : Un club de Ligue 2 fait une annonce folle sur Stassin

Le défenseur marocain entame désormais sa dernière phase de récupération. Il vise un retour vers la fin du championnat. Pour aider Marseille en fin de saison, il doit impérativement retrouver sa pleine forme. Cette nouvelle réjouit également les Lions de l’Atlas. La sélection marocaine espère récupérer ce pilier défensif dans les meilleures conditions possibles pour ses prochaines échéances.