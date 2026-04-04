OM : McCourt prend une décision radicale pour la présidence

Avant le déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AS Monaco ce dimanche soir, en clôture de la 28e journée de Ligue 1, Frank McCourt a pris une importante décision concernant la présidence du club marseillais.

OM : McCourt cherche toujours le successeur de Longoria

Après le départ de Pablo Longoria, c’est Alban Juster qui assure l’intérim à la présidence de l’OM. Mais Frank McCourt veut rapidement mettre un terme à cette situation. Le propriétaire du club olympien veut nommer un nouveau président avant la fin de la saison.

Interrogé par le Journal Du Dimanche, l’homme d’affaires américain a confirmé le weekend passé ses recherches pour trouver un nouveau dirigeant, une personnalité expérimentée, capable d’incarner le club et surtout de comprendre l’environnement marseillais.

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« Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire », a notamment expliqué Frank McCourt.

Ces derniers jours, le nom de Mohamed Bouhafsi a été cité comme le grand favori pour occuper le poste. Actuellement présentateur de C à Vous sur France 5 et directeur général 3e Œil Productions, le journaliste de 33 ans n’a jamais caché qu’il était un fan absolu du club phocéen. Cependant, même si forcément l’idée de rejoindre l’OM doit l’enchanter, Bouhafsi devrait tirer une croix sur cette ambition.

Mohamed Bouhafsi ne succédera pas à Pablo Longoria

À la recherche d’un nouveau président, l’Olympique de Marseille étudie de nombreux profils. Ces derniers jours, la piste menant à Mohamed Bouhafsi a été très largement commentée. Mais selon les informations du journal L’Équipe, le profil du journaliste n’a finalement pas été retenu par Frank McCourt.

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« Parmi les pistes les plus commentées : celle de Mohamed Bouhafsi, évoquée par RMC et qui, pour certains, correspondrait au portrait-robot dressé par le Bostonien. Or, il ne ferait pas partie des noms retenus, comme celui de Pauline Gamerre (Red Star) avait été démenti par le club dès la fin février », précise la publication sportive.

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Les recherches se poursuivent alors que le propriétaire McCourt aimerait faire son choix avant la fin de la saison. Le média francilien ajoute que Nicolas de Tavernost et Cyril Linette ne sont également pas sur les tablettes de l’OM. Cependant, le dossier pourrait rapidement avancer. Affaire à suivre…