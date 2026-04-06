ASNL-ASSE : Une comparaison de Correa va irriter Montanier

Réagissant au match nul entre l’ASSE et l’AS Nancy (1-1), Pablo Correa a fait une comparaison des deux effectifs, pour montrer que son équipe n’a pas à rougir du résultat, contrairement aux Stéphanois.

ASNL-ASSE (1-1) : Montanier ne cache pas sa déception

L’ASSE a été tenue en échec par l’AS Nancy (1-1) en Lorraine, samedi. Elle a même failli perdre le match de la 29e journée de Ligue. Menés dès l’entame de la rencontre (6e), les Verts ont réussi l’égalisation dans les ultimes minutes du match, dans le temps additionnel (90e +7). Grâce à Lucas Stassin, qui s’est arraché pour marquer de la tête, alors que l’ASNL se dirigeait tout droit vers la victoire.

Philippe Montanier n’a pas du tout aimé la prestation de son équipe. « Dans sa globalité, notre match n’a pas été bon, c’est vrai, on en est tous déçus. On a le sentiment qu’on n’a pas été à la hauteur de ce qu’on voulait », a-t-il déclaré. Malgré sa frustration et sa déception, il s’est contenté du point du nul. « Les joueurs se sont battus jusqu’au bout », a-t-il souligné.

L’AS Saint-Etienne (2e avec 54 points) a manqué l’occasion de se approcher du leader, l’ES Troyes (58 points), qui avait aussi été accroché par Montpellier. Plus regrettable, elle est désormais sous la menace du Mans FC (3e avec 50 points), qui affronte Pau FC, ce lundi au stade Marie-Marvingt, en clôture de la journée.

Pablo Correa : « Stassin, à lui seul, c’est le prix de notre club »

À Nancy, Pablo Correa n’a pas caché son regret d’avoir laissé filer deux points, dans les derniers instants du match : « Après, sur le match, il y a de la déception, car on se fait reprendre dans les arrêts de jeu. » Cependant, il estime que ce sont plutôt les Stéphanois qui devraient rougir vu leur effectif de haut niveau.

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Selon ses confidences, l’équipe de Philippe Montanier devrait, à priori, écraser les Nancéiens. Pour soutenir son argument, le coach de l’ASNL ressort la valeur marchande de Lucas Stassin, l’auteur du but égalisateur.

« L’AS Saint-Étienne y est un club mythique du football français, avec en plus son classement actuel en Ligue 2. Quand vous regardez le Onze qui termine chez nous, peu de joueurs connaissent la Ligue 2 et vous jouez en plus contre l’équipe la plus performante du moment. […]. Stassin, à lui seul, c’est le prix de notre club. Donc, faire ce résultat, cela veut dire quelque chose quand même« , a-t-il glissé.

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Pour rappel, l’attaquant belge des Verts est valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt. Selon le même site internet spécialisé, la valeur marchande de l’effectif de l’AS Nancy est estimée à 13 millions d’euros. Quant à l’équipe de l’ASSE, elle est valorisée à 82,6 millions d’euros, soit plus de 6 fois celle de Pablo Correa.